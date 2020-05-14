"Сумнівів немає": вчений знайшов докази появи коронавірусу в Китаї

Новий тип коронавірусу COVID-19 зародився та поширився світом саме з Китаю, і це не підлягає сумніву.

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Таку думку висловив швейцарський філогенетик Франсуа Балу, який також є директором Інституту генетики в університетському коледжі Лондона. Про це повідомляє Le Temps.

"Усі ранні зразки SARS-CoV-2 є китайськими. Генетичні дослідження ясно показують, що віруси, зібрані в інших частинах світу, походять від цих перших вірусів із Китаю", – заявив учений, за акаунтом у Twitter якого стежить понад 30 тисяч підписників.

Він підкреслив, що зібрані під час розслідування дані, зокрема зі Сполучених Штатів, Великобританії та Ісландії, свідчать про те, що генетична різноманітність вірусів узагальнює їхню різноманітність на глобальному рівні. Тоді як у Китаї наявна тільки частина цього глобального різноманіття.

"Ці спостереження дозволяють припустити, що кожна локальна епідемія була спричинена великою кількістю незалежних випадків зараження вірусом, ймовірно, на самому початку пандемії, за декілька тижнів після її початку в Китаї", – вважає Балу.

Сімейне дерево SARS-CoV-2 letemps.ch

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус міг поширитися світом і адаптуватися до своїх носіїв ще наприкінці 2019 року. Про це свідчить генетичний аналіз зразків більш ніж 7500 осіб, інфікованих COVID-19.

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