Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні на 30 квітня. Постійно оновлюється

Ірина Кулініч Світ 05:26, 30.04.2020 Оновлено: 05:55, 30.04.2020

Коронавірус побороли вже більше 1 мільйона осіб у світі. Всього заразилися 3,22 млн.

В Україні кількість заражених досягла майже 10 тисяч, одужати вдалося 1103 людям. У нашій країні пішли на пом'якшення карантину і дозволили відкрити продовольчі ринки.

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Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні
УНІАН

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 9866 осіб. Померли 250 людей, 1103 побороли хворобу.

  • По всьому світу померли вже більше 228 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 3,2 млн.

  • Понад 1 млн пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 30 квітня:

05:54 – Великобританія вийшла на третє місце в світі за кількістю смертей від коронавірусу.

05:48 – У Житомирській області від коронавірусу помер 18-річний хлопець, який став наймолодшою жертвою пандемії в Україні.

01:21 – Кіпр 4 травня послабить карантинні заходи. У країні, за останніми даними, 843 підтверджених випадки і 15 смертей від коронавірусу.

01:19 – Влада Саар-де-лос-Атунеса (на півдні Іспанії) перед послабленням карантину вирішила залити місцевий пляж хлоркою, убивши все живе. Місцевому чиновнику довелося вибачатися.

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