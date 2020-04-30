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30 квітня • оновлено в 06:03
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Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні на 30 квітня. Постійно оновлюється

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Коронавірус побороли вже більше 1 мільйона осіб у світі. Всього заразилися 3,22 млн.

В Україні кількість заражених досягла майже 10 тисяч, одужати вдалося 1103 людям. У нашій країні пішли на пом'якшення карантину і дозволили відкрити продовольчі ринки.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні

Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні

УНІАН

Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні на 30 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні на 30 квітня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 9866 осіб. Померли 250 людей, 1103 побороли хворобу.

  • По всьому світу померли вже більше 228 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 3,2 млн.

  • Понад 1 млн пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні на 30 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні на 30 квітня. Постійно оновлюється

Головне за 30 квітня:

05:54 – Великобританія вийшла на третє місце в світі за кількістю смертей від коронавірусу.

05:48 – У Житомирській області від коронавірусу помер 18-річний хлопець, який став наймолодшою жертвою пандемії в Україні.

01:21 – Кіпр 4 травня послабить карантинні заходи. У країні, за останніми даними, 843 підтверджених випадки і 15 смертей від коронавірусу.

01:19 – Влада Саар-де-лос-Атунеса (на півдні Іспанії) перед послабленням карантину вирішила залити місцевий пляж хлоркою, убивши все живе. Місцевому чиновнику довелося вибачатися.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – майже 227 тисяч.

  • Ляшко заявив про унікальний підхід України в боротьбі з пандемією.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

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