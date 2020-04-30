Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні на 30 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус побороли вже більше 1 мільйона осіб у світі. Всього заразилися 3,22 млн.
В Україні кількість заражених досягла майже 10 тисяч, одужати вдалося 1103 людям. У нашій країні пішли на пом'якшення карантину і дозволили відкрити продовольчі ринки.
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Коронавірус побороли мільйон осіб: статистика у світі і Україні
УНІАН
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 9866 осіб. Померли 250 людей, 1103 побороли хворобу.
По всьому світу померли вже більше 228 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 3,2 млн.
Понад 1 млн пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.
Головне за 30 квітня:
05:54 – Великобританія вийшла на третє місце в світі за кількістю смертей від коронавірусу.
05:48 – У Житомирській області від коронавірусу помер 18-річний хлопець, який став наймолодшою жертвою пандемії в Україні.
01:21 – Кіпр 4 травня послабить карантинні заходи. У країні, за останніми даними, 843 підтверджених випадки і 15 смертей від коронавірусу.
01:19 – Влада Саар-де-лос-Атунеса (на півдні Іспанії) перед послабленням карантину вирішила залити місцевий пляж хлоркою, убивши все живе. Місцевому чиновнику довелося вибачатися.
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