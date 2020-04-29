Коронавірус пішов на спад: статистика у світі і Україні на 29 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус пішов на спад у багатьох європейських країнах. У Китаї, де говорили про другу хвилю, також перестали фіксувати нові смерті. У зв'язку з обнадійливою динамікою ряд країн зважилися пом'якшити карантин.

В Україні показники поки на колишньому рівні – за добу реєструють по 400-500 нових хворих.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус пішов на спад: статистика у світі і Україні liga.net

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 9410 осіб. Померли 239 осіб, 992 побороли хворобу.

По всьому світу померли вже більше 217 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 3,1 млн.

Понад 955 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 29 квітня:

1:29 – Через пандемію статистика сезонної захворюваності на грип та ГРВІ у світі знизиться – Університет Центрального Ланкаширу (Великобританія).

1:06 – У Дніпрі на будинках, у яких проживають госпіталізовані з підозрою на коронавірус та інфіковані, вивісили відповідні оголошення. Крім того, створено карту COVID-19 у місті.

00:55 – Уряди Іспанії та Франції, які є одними з найбільш постраждалих від коронавірусу COVID-19 європейських країн, підготували план виходу з карантину. Ослаблення жорстких обмежень почнеться вже в перших числах травня і проходитиме поетапно.

00:34 – У США лікарка з Нью-Йорка Лора Брін, яка боролася з пандемією, покінчила життя самогубством. Вона і сама заразилася COVID-19.

00:30 – У Чернівецькій області вже 1489 осіб захворіли на коронавірус. Підтверджено 60 нових випадків, одужали 19 осіб. Загальна кількість людей, які одужали, досягла 98, заявив голова ОДА Сергій Осачук.

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