Коронавірус перетворив Ухань на місто-привид: приголомшливе відео

У мережі показали, як змінився китайський Ухань, де лютує та звідки поширився по всьому світу коронавірус COVID-19.

Відео, яке демонструє зміни в місті з вересня 2019-го до січня 2020 року, опублікував Telegram-канал "Військовий оглядач" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як райони, де раніше вирувало життя й веселощі, перетворилися на майже спорожнілі й похмурі вулиці.

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

На дорогах провінцій Уханя більше немає такого жвавого руху транспорту. А люди сховали свої раніше життєрадісні обличчя за медичними масками й скупчуються тепер не біля культурних пам'яток, а в переповнених лікарнях.

Досі мегаполіс повністю закритий на карантин через коронавірус. Місто-мільйонник ззовні стало виглядати, як місто-привид.

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання new_militarycolumnist

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї спрогнозували нову хвилю епідемії смертельного коронавірусу COVID-19. Виробництво на підприємствах і звичайне життя людей налагоджується, що й може призвести до виникнення ще одної хвилі захворювання.

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