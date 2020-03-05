Головна Новини
5 березня • оновлено в 10:26
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Коронавірус перетворив Ухань на місто-привид: приголомшливе відео

4.5т
Читати матеріал російською

У мережі показали, як змінився китайський Ухань, де лютує та звідки поширився по всьому світу коронавірус COVID-19.

Відео, яке демонструє зміни в місті з вересня 2019-го до січня 2020 року, опублікував Telegram-канал "Військовий оглядач" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як райони, де раніше вирувало життя й веселощі, перетворилися на майже спорожнілі й похмурі вулиці.

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

На дорогах провінцій Уханя більше немає такого жвавого руху транспорту. А люди сховали свої раніше життєрадісні обличчя за медичними масками й скупчуються тепер не біля культурних пам'яток, а в переповнених лікарнях.

Досі мегаполіс повністю закритий на карантин через коронавірус. Місто-мільйонник ззовні стало виглядати, як місто-привид.

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Ухань змінився до невпізнання

Ухань змінився до невпізнання

new_militarycolumnist

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї спрогнозували нову хвилю епідемії смертельного коронавірусу COVID-19. Виробництво на підприємствах і звичайне життя людей налагоджується, що й може призвести до виникнення ще одної хвилі захворювання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Теги
видео вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги