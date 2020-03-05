Коронавірус перетворив Ухань на місто-привид: приголомшливе відео

У мережі показали, як змінився китайський Ухань, де лютує та звідки поширився по всьому світу коронавірус COVID-19.
Відео, яке демонструє зміни в місті з вересня 2019-го до січня 2020 року, опублікував Telegram-канал "Військовий оглядач" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, як райони, де раніше вирувало життя й веселощі, перетворилися на майже спорожнілі й похмурі вулиці.
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
На дорогах провінцій Уханя більше немає такого жвавого руху транспорту. А люди сховали свої раніше життєрадісні обличчя за медичними масками й скупчуються тепер не біля культурних пам'яток, а в переповнених лікарнях.
Досі мегаполіс повністю закритий на карантин через коронавірус. Місто-мільйонник ззовні стало виглядати, як місто-привид.
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Ухань змінився до невпізнання
new_militarycolumnist
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї спрогнозували нову хвилю епідемії смертельного коронавірусу COVID-19. Виробництво на підприємствах і звичайне життя людей налагоджується, що й може призвести до виникнення ще одної хвилі захворювання.
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