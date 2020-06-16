Коронавірус перетнув позначку в 8 млн заражених: статистика щодо COVID-19 на 16 червня. Постійно оновлюється

Станом на вівторок, 16 червня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більше 8 млн осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 124 600 пацієнтів.

COVID-19 знову спалахнув у Китаї – там зареєстрували 40 нових активних випадків захворювання. При цьому більшість заразилися всередині країни.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

На коронавірус захворіли більше 8 млн осіб

Статистика щодо коронавірусу в світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 31 810 чоловік. Помер 901 пацієнт, одужали – 14 253.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 2,1 млн), Бразилія (більш 891 тис.) і Росія (понад 531 тис.).

Мутація коронавірусу, виявлена на оптовому ринку в Пекіні, виявилася більш заразна, ніж знайдений в Ухані вірус.

Американські вчені заявили, що 40-45% інфікованих COVID-19 людей можуть переносити хворобу без симптомів

Карта поширення коронавірусу в Україні

Статистика щодо коронавірусу в Україні

Головне за 16 червня:

07:38 – У Китаї зафіксували 40 нових активних випадків COVID-19, повідомляє People's Daily, China в Twitter. Відзначається, що більшість пацієнтів заразилися всередині країни. 27 нових випадків пов'язують зі спалахом e Пекіні.

05:31 – Нову мутацію коронавірусу виявили в Панамі.

02:40 – Вчені з'ясували, що коронавірус становить загрозу нервовій системі. Багато інфікованих мають головні болі і труднощі з концентрацією уваги.

01:40 – Латвія, Литва, Естонія і Польща вирішили координувати свої дії на випадок другої хвилі коронавірусної інфекції COVID-19.

01:24 – У Бразилії підтверджено вже 888 271 випадок COVID-19 (+20 647 за добу). Померли всього 43 959 осіб (+627).

01:20 – Мутація коронавірусу, виявлена на оптовому ринку в Пекіні, більш заразна, ніж знайдений в Ухані вірус, заявив вчений з Китаю.

01:03 – Перевізники Львівської області вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення, незважаючи на заборону спеціальної комісії на тлі карантину.

00:27 – У Донецькій області можуть посилити карантин, заявили в ОДА. За минулу добу в регіоні було зафіксовано антирекорд по захворюваності COVID-19: 42 нових випадки.

00:06 – У Москві померли ще 52 інфікованих пацієнта. Загальна кількість летальних випадків коронавірусу в столиці Росії збільшилася до 3386.