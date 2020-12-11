Коронавірус перетнув позначку в 70 млн хворих: статистика на 11 грудня. Оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:31, 11.12.2020 Оновлено: 05:31, 11.12.2020

Станом на п'ятницю, 11 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 70,7 млн осіб. За минулий день виявлено 676 885 нових інфікованих.

Всього від хвороби померло 1,5 млн пацієнтів, а видужала – 49 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 217 тис., Бразилії – 53 тис. і Індії – 34 тис.

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Коронавірус в світі.
Worldometers
Рейтинг країн по захворюваності.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилося 858 714 осіб. Померло 14 470 пацієнтів, видужав – 465 021.

  • Лідерами за кількістю заражень є США (більше 15,8 млн), Індія (більше 9,7 млн) і Бразилія (більш ніж 6,7 млн). Україна в цьому списку – на 17-му місці, за інформацією Worldometers.

  • Українцям можуть компенсувати лікування COVID-19 будинки. Для цього потрібно надати чеки з аптек, заявив Михайло Радуцький.

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