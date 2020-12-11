Коронавірус перетнув позначку в 70 млн хворих: статистика на 11 грудня. Оновлюється
Станом на п'ятницю, 11 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 70,7 млн осіб. За минулий день виявлено 676 885 нових інфікованих.
Всього від хвороби померло 1,5 млн пацієнтів, а видужала – 49 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 217 тис., Бразилії – 53 тис. і Індії – 34 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилося 858 714 осіб. Померло 14 470 пацієнтів, видужав – 465 021.
Лідерами за кількістю заражень є США (більше 15,8 млн), Індія (більше 9,7 млн) і Бразилія (більш ніж 6,7 млн). Україна в цьому списку – на 17-му місці, за інформацією Worldometers.
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Головне за 11 грудня:
Імунітет до COVID-19 після вакцинації може зберігатися не менше 6-9 місяців, заявив Віктор Ляшко.
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Глава комітету з охорони здоров'я Верховної Ради вважає, що українські лікарі могли не отримувати доплати до зарплат у розмірі 300% за те, що вони борються з поширенням коронавірусу, в тому числі з-за керівництва своїх лікарень.
Карантин в Україні можуть посилити до 8 січня 2021 року, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус буде погіршуватися, заявив глава профільного комітету парламенту Михайло Радуцький.