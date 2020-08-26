Коронавірус перетнув позначку в 24 млн заражених: статистика на 26 серпня. Оновлюється

Станом на середу, 26 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 24 млн осіб. За минулу добу було виявлено 240 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 66 тис., в США – 40 тис., а також в Бразилії – 46 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 108 415 осіб, померли в період пандемії – 2 318.

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Коронавірусом заразилися понад 24 млн осіб в світі (Worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності на COVID-19 (Worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 108 415 осіб. Померли 2 318 пацієнтів, одужали – 52 870.

Країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (більше 5,9 млн), Бразилія (більш 3,6 млн) та Індія (більше 3,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 28 місце.

Кабмін запропонував продовжити карантин в Україні до 1 листопада через велику кількість випадків зараження коронавірусом.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (соvid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 26 серпня:

02:01 – Кількість заражених коронавірусом в світі перевищило 24 млн осіб. З них 16,5 млн вилікувалися і 822 тис. померли.

01:53 – Інші типи коронавірусів викликають перехресний імунітет, що може допомогти в боротьбі з COVID-19. До такого висновку прийшла група українських учених під керівництвом професора Ростислава Білого.

01:32 – Вчені розробили новий тест на COVID-19, який вимагає до 75% менше витрат, а також економить до двох годин часу медиків.

00:31 – У Москві від коронавірусу померли ще 11 осіб. Загальна кількість летальних випадків в місті досягла 4 764, повідомляє місцевий оперативний штаб.

00:09 – Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca початку клінічні випробування препарату для профілактики і лікування коронавірусу COVID-19 на людях.