Коронавірус перетнув позначку в 15 млн заражених: статистика на 22 липня. Постійно оновлюється

Станом на середу, 22 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 15 млн осіб. За минулу добу було виявлено 239 113 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 учора зафіксували в США – 67 тис., Бразилії – 44 тис., а також в Індії – 39 тис.

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Коронавірус перетнув позначку в 15 млн заражених (worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилося 60 166 осіб. Померли 1 518 пацієнтів, одужали – 32 199.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більш ніж 4 млн), Бразилія (понад 2,1 млн) та Індія (більш ніж 1,1 млн).

Лікарі стверджують, що коронавірус пацієнти іноді плутають з іншими захворюваннями. Медики перерахували їх і симптоми, на які варто звертати увагу.

Вакцина проти нового типу коронавірусу, розроблена у співпраці американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech, показала багатообіцяльний результат, викликавши обидва типи імунної відповіді.

Карта поширення коронавірусу в Україні (Covid19.rnbo.gov.ua)

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом (Covid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 22 липня:

08:52 – Станом на ранок середи, 22 липня, в Україні офіційно підтверджено 60 995 випадків коронавірусної інфекції. З них 829 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 1 534 осіб (+16 за добу), а 33 172 пацієнти (+973) повністю побороли хворобу.

08:49 – Вакцина проти COVID-19 може з'явитися вже до кінця року за ціною 2,5 євро (80 грн).

08:21 – Названі групи крові, найбільш схильні до COVID-19.

07:26 – Президент Дональд Трамп попередив, що ситуація з пандемією коронавірусу в США швидше "погіршиться, перш ніж покращиться". За попередніми прогнозами, до 1 листопада в країні від COVID-19 можуть померти понад 220 тисяч, повідомляє CNBC.

06:30 – У Чорногорії, яка першою в Європі перемогла коронавірус, знову оголосили епідемію на території всієї країни.