Коронавірус перетнув позначку 65 млн заражених: статистика на 4 грудня. Оновлюється
Станом на п'ятницю, 4 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 65,5 млн осіб. За минулий день виявлено 678 613 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 45,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 218 тис., Бразилії – 50 тис. і Індії – 38 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 772 760 осіб. Помер 12 960 пацієнтів, одужали – 384 426.
Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 14,3 млн), Індія (більше ніж 9,5 млн) і Бразилія (більше 6,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-я.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні до кінця грудня 2020 року навряд чи введуть. Також він зазначив, що масового тестування на коронавірус не буде.
Головне за 4 грудня:
Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов вважає, що влада хоче змусити українців заплатити приблизно 70 мільярдів гривень за вакцину від коронавірусу.
Волонтер Катерина Ножевнікова розказав, що з одеських лікарень масово виписують пацієнтів з кисневою залежністю, які в підсумку звертаються до них за концентраторами, а їх не вистачає.
Доктор Євген Комаровський рекомендував всім інфікованим, у кого є проблеми з диханням, лежати на животі. Він пояснив, як це діє, і розповів лайфхак.