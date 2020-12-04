Коронавірус перетнув позначку 65 млн заражених: статистика на 4 грудня. Оновлюється
Станом на п'ятницю, 4 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 65,5 млн осіб. За минулий день виявлено 678 613 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 45,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 218 тис., Бразилії – 50 тис. і Індії – 38 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 772 760 осіб. Помер 12 960 пацієнтів, одужали – 384 426.
Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 14,3 млн), Індія (більше ніж 9,5 млн) і Бразилія (більше 6,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-я.
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