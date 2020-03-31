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31 березня • оновлено в 21:14
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Коронавірус перестав прискорюватися! В Італії оголосили про прогрес у боротьбі з пандемією

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В Італії, за добу померло 837 осіб, заражених коронавірусом COVID-19.

Всього ж, станом на вечір 31 березня, зафіксовано 105 792 випадків інфікування, з них 12 428 померли, вилікувалося 15 729 людей.

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Так, в Італії всього 77 635 поточних випадків зараження. За останню добу було зареєстровано плюс 4053 нових випадків зараження.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

worldometers.info/coronavirus

В Італії оголосили про прогрес у боротьбі з пандемією

worldometers.info/coronavirus

Як зазначають медики, в понеділок, 30 березня, кількість заражених була приблизно такою ж – 4050 осіб, що може бути ознакою того, що владі вдалося припинити процес прискорення поширення інфекції.

Раніше Daily Mail писав про те, що така кількість нових випадків коронавірусу в Італії найнижча за два тижні, що говорить про користь дотримання карантину.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії за минулу добу, 30 березня, від коронавірусу COVID-19 померли 849 осіб. Це є рекордним показником із початку епідемії в країні.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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