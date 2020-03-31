102-річна бабуся і шестимісячне немовля: світ зворушили історії унікальних переможців коронавірусу

В Італії від коронавірусу COVID-19 вилікувалися шестимісячне немовля і 102-річна жінка, а в Швейцарії – 95-річна пацієнтка.

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Колаж

Як пише Daily Mail, шестимісячний Леонардо боровся з новим коронавірусом у лікарні протягом 50 днів.

Він недавно повернувся додому в муніципалітеті Корбетта в північній італійській області Ломбардія.

Місцевий мер Марко Балларіні назвав малюка "чудесним обличчям надії".

"Сьогодні у нас є причина посміхатися і бути щасливими, відчувати, що ми є частиною спільноти. Сьогодні ми дивимося на чудове обличчя надії. Корбетта вітає вдома маленького Леонардо, якого щойно випустили з лікарні після перемоги над COVID-19", – сказав Балларіні.

"Велике спасибі, Лео, і спасибі твоїм батькам, які ніколи не здавалися. Вони принесли літо в серця всіх жителів Корбетти!" – додав мер.

Мама дитини зізналася, що дуже хвилювалася. "Я не бажаю цього жодній матері", – сказала вона.

Жінка зазначила, що знала, що її дитина захворіла, коли у хлопчика піднялася температура, а серцебиття прискорилося. Колезі по роботі її чоловіка був поставлений діагноз "коронавірус".

Леонардо Daily Mail

102-річна італійка з Генуї, також у північній Італії, чудесним чином одужала після 20 днів у лікарні.

Італійка Грондона була госпіталізована з легкою серцевою недостатністю. Лікарі, які виписали пацієнтку, сказали, що "вірус здався перед нею".

"Ми прозвали її "горець-безсмертний", – сказала лікарка Віра Сікбальді, яка лікувала жінку в лікарні Сан-Мартіно в Генуї. Вона додала, що Грондона "представляє надію для всіх літніх людей, які зіткнулися з цією пандемією".

Звіти Національного інституту охорони здоров'я Італії показують, що середній вік жертв коронавірусу становить 78 років, що робить випадок Грондони особливо винятковим.

Лікарі були настільки вражені випадком, що вирішили вивчити його глибше. "У неї були тільки легкі симптоми коронавірусу. Ми перевірили її, і тест був позитивним, але ми зробили дуже мало, вона одужала самостійно", – сказала Сікбальді.

Лікарі зазначили, що, можливо, вона була єдиною пацієнткою, яку вони лікували, що також пережила пандемію "іспанського грипу" 1918 року, яка, за оцінками, вбила близько 50 мільйонів осіб.

"Ми отримали серологічні зразки, вона – перша пацієнтка, яку ми знаємо, яка могла пройти через "іспанський грип" із моменту її народження в 1917 році", – додала Сікбальді.

Пацієнтка була приблизно у віці Леонардо, коли в Європі лютувала "іспанка". Грондону виписали з лікарні 26 березня, зараз вона перебуває в притулку.

Її єдиний син помер у США десятиліття назад, за жінкою доглядав її племінник, Ренато Вілла Грондона. Коли його запитали, в чому її секрет виживання, він відповів, що не знає, але сказав: "Я знаю, що вона вільна та незалежна жінка".

"Вона любить життя, танці та музику, вона любить Фредді Меркьюрі й Валентино Россі [відомого італійського чемпіона світу з MotoGP]", – додав племінник італійки.

Італіка Грондона Daily Mail

Жителька швейцарського міста Ле-Локль, 95-річна прабабуся Гертруда Фаттон, у якої 10 онуків і 11 правнуків, тиждень хворіла вдома, перш ніж у неї почалися проблеми з диханням, передає Newshub.

Коли стан жінки ускладнився, її відвезли на "швидкій" у лікарню міста Ла-Шо-де-Фон.

"Медики взяли у мене аналіз крові та виміряли артеріальний тиск. Вони тричі на день вводили мені через вени антибіотики. Це було дуже важко, але загалом терпимо. Я не боялася померти", – розповіла вона.

Фаттон провела тиждень у відділенні інтенсивної терапії. За її словами, вона змогла перемогти хворобу завдяки антибіотикам і протималярійному препарату хлорохін.

"Пам'ятаю, лікарі подзвонили мені і сказали, що в неї почав падати рівень кисню в крові. У лікарів було лише 24 години, щоб врятувати її. Я дуже-дуже боялася, що тієї ночі я попрощаюся з нею", – зізналася Жаклін, донька пацієнтки.

На третій день після цього, за словами Жаклін, рівень кисню в крові її матері нормалізувався.

"Я могла розмовляти з нею по телефону два рази в день. Коли я помітила, що при спілкуванні зі мною вона стала менше кашляти, я зрозуміла, що ми перемогли хворобу", – додала жінка.

Гертруда Фаттон Newshub

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