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24 квітня • оновлено в 07:56
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Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри пандемії

8.9т
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Епідемія коронавірусу після піку на Заході почне поширюватися в Індії, країнах Африки, торкнеться Індонезії і Нігерії.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав український вчений-біохімік Сергій Комісаренко. За його словами, країни з найбільшою кількістю населення вже перехворіли.

Коронавірус уразить країни Африки

Коронавірус уразить країни Африки

"Лівий берег"

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"Більшість країн із великою кількістю населення перехворіли або ж виходять з цього процесу. Окрім Індії. Там живе 1 млрд 300 млн людей, в країні запроваджені дуже суворі міри карантину, однак індуси належить до різних релігійних конфесій і можуть не виконувати вказівок уряду. Хотілося б, щоб там не трапилося такого вибуху, як в Китаї. Далі інфекція поширюватиметься в Африці, зачепить Індонезію, Нігерію", – зауважив він.

Біохімік нагадав, що лідером по кількості інфікованих зараз є Сполучені Штати Америки.

"Не знаю, що діється в Росії, бо це закрита країна і сподіватися на об’єктивність даних, які вони дають – не доводиться. Можемо дивитися на досвід прозорих країн – Франція, Німеччина, Італія, США, Великобританія. В Італії летальність була в 10 разів більша, ніж в Німеччині. Чому? Бо німці дуже ретельно підготувалися до цієї епідемії ще з січня, постійно збільшуючи кількість місць в інфекційних лікарнях", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами вірусолога Костянтина Чумакова, немає ніяких наукових доказів штучного походження коронавірусу, а все, що виходить за межі науки – це параноїдальна конспірологічна теорія.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

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