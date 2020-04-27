Коронавірус перекинувся на нові країни: статистика у світі і Україні на 27 квітня. Постійно оновлюється

Ірина Кулініч Світ 05:28, 27.04.2020 Оновлено: 06:01, 27.04.2020

Коронавірус почав вщухати в європейських країнах – Італія і Іспанія після позитивної динаміки зважилися пом'якшити карантин. На сміливий крок пішли в Ізраїлі і США.

Натомість пандемія розбушувалася в Росії, звідки інфекція знову просочилася в Китай, який став першоджерелом.

В Україні статистика поки також залишається на одному рівні – щодня додається близько 400-500 нових хворих.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус перекинувся на нові країни: статистика у світі і Україні
Страна

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 8617 осіб. Померли 209 людей, 840 побороли хворобу.

  • По всьому світу померли вже більше 206 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 2,99 млн.

  • Більш 878 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 27 квітня:

05:59 – У Бельгії в неділю, 26 квітня, від коронавірусу помер один з останніх в'язнів Освенцима, 94-річний Анрі Кічка.

02:00 – Вчені дійшливисновку, що неконтрольоване поширення коронавірусу COVID-19 може відбуватися при міграції птахів і звірів.

01:26 – Відомий соціолог Володимир Паніотто спрогнозував, що до кінця тижня, 3 травня, коронавірусом в Україні захворіє майже 13 тисяч осіб.

00:10 – У Нідерландах коронавірус виявили у тварин на двох норкових фермах.

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