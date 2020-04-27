Коронавірус перекинувся на нові країни: статистика у світі і Україні на 27 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус почав вщухати в європейських країнах – Італія і Іспанія після позитивної динаміки зважилися пом'якшити карантин. На сміливий крок пішли в Ізраїлі і США.

Натомість пандемія розбушувалася в Росії, звідки інфекція знову просочилася в Китай, який став першоджерелом.

В Україні статистика поки також залишається на одному рівні – щодня додається близько 400-500 нових хворих.

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Коронавірус перекинувся на нові країни: статистика у світі і Україні Страна

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 8617 осіб. Померли 209 людей, 840 побороли хворобу.

По всьому світу померли вже більше 206 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 2,99 млн.

Більш 878 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 27 квітня:

05:59 – У Бельгії в неділю, 26 квітня, від коронавірусу помер один з останніх в'язнів Освенцима, 94-річний Анрі Кічка.

02:00 – Вчені дійшливисновку, що неконтрольоване поширення коронавірусу COVID-19 може відбуватися при міграції птахів і звірів.

01:26 – Відомий соціолог Володимир Паніотто спрогнозував, що до кінця тижня, 3 травня, коронавірусом в Україні захворіє майже 13 тисяч осіб.

00:10 – У Нідерландах коронавірус виявили у тварин на двох норкових фермах.