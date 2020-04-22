Коронавірус передається через кондиціонер: у Китаї заявили про небезпеку

У китайському місті Гуанчжоу кондиціонер став причиною масового зараження коронавірусом відвідувачів ресторану, в якому перебувала сім’я із Уханя – міста, з якого почалася пандемія.

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Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на висновки розслідування, опубліковані в журналі Emerging Infective Diseases, що випускається Центром контролю та профілактики захворювань КНР.

Дослідники стверджують, що один член родини з Уханя мав безсимптомний випадок COVID-19. А вже через два тижні він разом із родичами, а також двома іншими групами людей, котрі сиділи на прилеглих до них столах у ресторані, захворіли на коронавірус. Тоді як інший 81 відвідувач закладу не зіткнувся з вірусом.

Коронавірус може передаватися через кондиціонер

Під час розслідування було встановлено, що столи в ресторані без вікон розташовувалися на відстані метра один від одного. За словами дослідників, частинки вірусу залишаються у повітрі ненадовго і можуть "перелітати" невеликі відстані. Тож вони дійшли висновку, що найімовірнішою причиною спалаху COVID-19 там була передача крапель вірусу через кондиціонер.

"Щоб запобігти поширенню коронавірусу в ресторанах, ми рекомендуємо відкривати їх після карантину поетапно, але водночас посилити контроль за моніторингом температури, збільшити відстань між столами та покращити вентиляцію", – резюмували автори розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали, як коронавірус передається від людини до людини в супермаркеті під час кашлю або чхання.