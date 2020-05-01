Коронавірус не надто шкідливий, смертність може бути завищена. Інтерв'ю з американським вірусологом, який працює над вакцинами

Насправді кількість хворих на коронавірусну інфекцію у світі може сягати 100 млн осіб, але при цьому загальна смертність, за офіційною статистикою, не перевищує 3-5%. Це дуже хороша новина, яка означає – коронавірус зовсім не такий злий, як спочатку здалося. Більшість вірусів, перекидаючись на інші популяції, з часом слабнуть. До того ж шаленими темпами тривають випробування нових препаратів – і не лише вакцин, а й готових ліків.

Про це, а також про те, що варто поступово згортати суворі карантинні заходи, розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL доктор біологічних наук, заступник директора з науки відділу вакцин Fоod and Drug Administration, професор Костянтин Чумаков.

– Коронавірус справді такий страшний для людства чи його небезпека перебільшена всесвітньою панікою?

– Самих по собі коронавірусів багато, вони відомі вже давно, більшість із них викликають просто легкі застуди. Багато вірусів здатні перескакувати із тварин, у яких вони часто не викликають проблем, на людину.

Всі людські віруси колись виникли у тваринному резервуарі, а потім перейшли на людину. І якщо в людській популяції немає імунітету, вірус поширюється легко – як вогонь по сухому сіну. Коли значна частина людей перехворіє, йому вже складно поширюватися. У людей виникає популяційний імунітет, а сам вірус стає не дуже шкідливим.

Вірус SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19, теж не дуже шкідливий. Починають з'являтися дані, скільки ж людей заразилося, захворіло, і померло насправді. Виявляється, що смертність – менше 1%. Офіційні дані говорять, що від 2 до 5%. В Італії навіть більше. Але це пов'язано з тим, що у нас немає хорошої статистики щодо точного числа хворих і тих, що заразилися. Пропустити померлу людину важко, а хворих – легко, не кажучи вже про тих, хто заразився і не має жодних симптомів.

Костянтин Чумаков Крим. Реалії

– А як із тими, хто звернувся по медичну допомогу?

– За визначенням, це вже складні випадки. Якщо ви просто кашляєте – ви до лікарні не підете, а значить, залишитеся за межами статистики. Зараз з'явилися методи, які дозволяють побачити наявність у людини в крові захисних антитіл. Виявлялося, що кількість тих, у кого вони є, приблизно від 50 до 80 разів більше, ніж про це говорить офіційна статистика щодо хворих. Це дуже хороша новина, що означає – вірус зовсім не такий злий, як здалося спочатку. Навіть зараз, незважаючи на те, що епідемія вирує вже два місяці, в тих же США кількість смертей все одно менша, ніж від сезонного грипу. Тож масштаб пандемії треба розглядати у порівнянні.

Не хочу применшувати значення всіх карантинних заходів і небезпеки. Знову ж таки, цей вірус новий, він ще не адаптувався... І взагалі, всі віруси, перейшовши на якусь популяцію, спочатку небезпечніші, проте поступово стають щаднішими. Якщо вірус убиває свого господаря або відправляє його в лікарню, він уже випадає із циркуляції та не може передаватись іншим. А передаються тільки ті віруси, які свого господаря не вбивають, тож він може продовжувати заражати інших людей. Тому будь-який новий вірус поступово стає менш небезпечним. Це фундаментальний біологічний закон.

– Якщо вірус не такий уже й небезпечний, чому стільки країн закрито на карантин?

– Ці заходи були вжиті на самому початку, коли не було ясно, з чим маємо справу. Адже пандемія могла б убивати не 3%, як показує нинішня недосконала статистика, а всі 30. Ось тоді це було б повною катастрофою. Під час чуми XIII століття вимерло 30% європейців. Від пандемії іспанки під час Другої світової загинуло від 50 до 100 млн осіб. Та хвороба – хороший приклад "пом'якшення" нових вірусів, вона виникла і досить швидко зникла без усяких вакцин і ліків. Тому що відібрався варіант вірусу, який перестав убивати людину – і так іспанка перетворилася на звичайний сезонний грип. Неприємно, але вже ніхто не лякається.

Увага!..

Тому карантинні заходи цілком виправдані. Якби їх не прийняли, то переповнилися б усі лікарні. Почався б неконтрольований розвиток епідемії з великими втратами населення. Карантин згладив епідемію. Навіть у Нью-Йорку, центрі поширення вірусу в США, лікарні не переповнені , а кількість нових хворих поступово знижується.

Інша річ, що час цей карантин поступово відпускати, особливо там, де немає великої захворюваності або вона доведено знижується.

– Європа теж починає відкриватися. Це правильно?

– Абсолютно. Наприклад, Німеччина, Швейцарія вже пройшли пік, нових випадків там приблизно в 10-20 разів менше, ніж у найвищій точці. А ось Швеція та Великобританія ще не дійшли до піку частково через свою неправильну стратегію. Швеція вирішила нічого не закривати. Там вважали, що в результаті популяційний імунітет виробиться швидше. Але це дається ціною смертей багатьох громадян. Мені здається, це неправильно навіть із морально-етичного погляду.

– ВОЗ каже, що вірус рухатиметься в бік Східної Європи, Африки, Центральної та Південної Америк.

– Це можливо, але не очевидно. Є дуже чітка залежність між захворюваністю і національним доходом. Чим багатша країна – тим у ній більше хворих. У бідних і нерозвинених країнах коронавірусу немає або дуже мало. Африка якраз відноситься саме до цієї категорії. У різних районах різна динаміка.

– До речі, а чому?

– Є різні теорії. Наприклад, у країнах із низьким доходом традиційно високою є захворюваність на туберкульоз, тому там застосовують вакцину БЦЖ. Вона викликає неспецифічний захисний ефект проти різних інших хвороб. Це відомий факт. Згідно однієї теорії, саме тому ці країни захищені від коронавірусу. Інша теорія стверджує, що там люди живуть досить брудно і часто схильні до бактеріальних і вірусних інфекцій, в результаті чого їхній вроджений імунітет постійно тренується.

Лабораторія

Ще один чинник – у бідних країнах зовсім інша вікова структура населення. Більшість – молоді, а вони хворіють мало і легко. У країнах із великим достатком переважають літні люди, а вони хворіють частіше. Крім того, багаті країни значно відкритіші, а саме населення мобільніше і динамічніше. І звичайно, там більше тестують на коронавірус, тому статистика там достовірніша. Так і виходить, що в Україні захворюваність нижча, ніж у Нью-Йорку, в розрахунку на душу населення.

Але коли в Україні настане перелом, я не знаю.

Загалом у Східній Європі захворюваність теж значно нижча, ніж у Західній.

– У експертів викликає занепокоєння ситуація в Росії, де стрімко зростає кількість хворих, самі росіяни скоро почнуть заражати китайців. Плюс РФ може подавати необ'єктивні дані про кількість інфікованих.

– Зараз статистика погана скрізь. З об'єктивних причин дуже важко зібрати всю інформацію, не вистачає наборів для тестування. Не знаю, чому, але зараз захворюваність у Росії втричі вища, ніж в Україні.

– Є ще Білорусь, де немає карантинних заходів.

– Так, ситуація у них буде гіршою, ніж у Росії. Може, тому, що вони ближче до Європи, або тому, що не запроваджують суворих карантинних заходів.

– Гадаєте, Китай не применшив кількість інфікованих і смертельних випадків?

– Китай теж міг маніпулювати неприємними даними. Країни з авторитарним режимом завжди схильні придушувати інформацію про свої проблеми. Напевно, там було багато неврахованих випадків, хоча точними фактами ми не володіємо. А ось чи була це державна стратегія – не знаю. Для вищого керівництва це було б верхом ідіотизму, недооцінювати загрозу, що насувається.

– Скільки заражених у світі?

– Поки що немає чітких даних, але, як мінімум, офіційна статистика занижена в 10 разів. Згідно з дослідженнями Стенфордського університету, різниця може доходити до 80 разів. Ось у штаті Нью-Йорк заражених 260 тисяч, але за підрахунками, антитіла до цього вірусу є вже у 3 млн осіб. Значить, вони вже були заражені. Різниця в 10-12 разів. Якщо така пропорція по всьому світу, не здивуюся, коли з вірусом познайомилося вже близько 100 мільйонів осіб.

– Чи можна сказати, що певний колективний імунітет серед людства вже сформований?

– Він тільки починає формуватись, і це дуже хороші новини. Дослідження за кількістю антитіл до вірусу нам показують, що все не так страшно. Число померлих цілком порівнянне зі смертністю від сезонного грипу. Я чув, у Нью-Йорку, якщо людина помирала і мала респіраторні симптоми, її записували в статистику померлих від коронавірусу, навіть якщо тестів не робили. Не виключаю, що смертність може бути завищеною. Треба почекати, поки нам дадуть надійні цифри, інакше можна побудувати будь-яку теорію.

– Пік пандемії у світі пройдений чи тільки підходимо до нього?

– Судячи з опублікованих даних, іще не пройдений, або, можливо, перебуваємо на піку. Мені судити важко, беру інформацію із загальнодоступних джерел. Але в кожній країні її по-різному збирають – десь приховують, десь роздувають, десь не тестують людей.

– Якщо літо стане періодом перепочинку, то що буде восени і взимку? Друга хвиля небезпечніша за першу?

– Ми про цей вірус майже нічого не знаємо. Ті, хто каже, що друга хвиля буде взимку, базуються на інформації про грип. Він справді сезонний і активізується в осінньо-зимовій період. Це пов'язано з погодою, загальною стійкістю організму, з міграцією птахів, які можуть його переносити. Але й інші віруси мають сезонність, яка часто дуже дивна, епідеміологи не завжди можуть її пояснити. Є віруси, які приходять раз на два, три роки, а є ті, які повторюються щороку. І як це пояснити?

Що буде восени або на наступний рік, не відомо. Але підготуватися треба, звичайно. І якщо другої хвилі не буде – це ж тільки добре.

– Я так розумію, ви дотримуєтеся оптимістичного погляду – вірус стане слабкішим?

– Історія вірусів свідчить, що це відбувається завжди. З погляду еволюції – інакше бути не може. Віруси циркулюють і дуже швидко змінюються – і в кращий бік, і в гірший. Це фундаментальний біологічний закон. Якщо організм не залишив потомства, значить, він зникає.

Коронавірус идет по миру

– В дуже багатьох країнах почали займатися вакциною проти коронавірусу. Вона може бути готова до кінця року, наприклад?

– Навряд чи. Випробування йдуть уже зараз, але вакциною препарат можна буде назвати тільки тоді, коли буде доведено, що він безпечний і захищає від хвороби. А процес цей дуже довгий. Спочатку препарат потрібно дати невеликій кількості добровольців, і якщо все нормально – дати більшій кількості людей та подивитися, захищає чи ні.

Потрібно вакцинувати тисячі й тисячі людей людей, аби статистично помітити різницю в захворюваності серед тих, хто вакцину отримав і не отримав.

Захворюваність на коронавірус у світі не дуже велика. Ось в Україні зараз кожен день приблизно один новий випадок на 100 тисяч населення. Провести таке випробування у вас просто неможливо. Якщо вакцинувати мільйон осіб – в такій контрольній групі можете очікувати лише 10 випадків. Якщо ефективність вакцини 50%, то помітити різницю між 10 випадками і 5-ма дуже важко, статистично це недостовірно. Часто буває, коли створену вакцину проведуть через першу фазу випробувань на безпеку, потім починають другу фазу, і коли переходять до третьої, щоб перевірити ефективність у сенсі захисту від хвороби, – епідемія вже минула.

Але це не означає, що справа безнадійна. Якщо хвиля епідемії пройде – перевірити препарат можна буде на тваринах і довести безпеку для людини.

Зазвичай створення вакцини займає роки й роки. Зараз, коли весь світ і науковці працюють не покладаючи рук, коли всі хочуть цю вакцину, їй буде дана "зелена вулиця", але все одно це питання не місяців, а року чи більше.

Є ще одне ускладнення, яке змушує нас ставитися до цього дуже обережно. Є ситуації, в яких вакцина не допомагає, а робить тільки гірше. Приклади були: для здорових людей препарат безпечний, а для хворих – ні.

Треба йти крок за кроком, і поки що ми не придумали, як зробити все швидко.

– Може, люди навчаться контролювати вірус?

– Тільки карантинними заходами. Але тоді вся зруйнується вся економіка. Є ідея – використовувати якийсь неспецифічний захисний ефект, який дають багато живі вакцини завдяки стимуляції вродженого імунітету. Наприклад, протитуберкульозна, яку зараз випробовують. Ми пропонуємо випробування живої поліомієлітної вакцини, яка добре працює проти грипу. Їх треба перевіряти, але це вже готові препарати з доведеною безпекою, які можна застосовувати хоч сьогодні. Сподіваємося, це стане рішенням проблеми, доки не будуть створені надійні вакцини, які дадуть постійний імунітет. Але поки що це тільки ідея. Щоб довести її, потрібні випробування.

– Те саме стосується і застосування БЦЖ?

– Ще більшою мірою. Поліомієлітна вакцина абсолютно безпечна, а ось БЦЖ – не дуже. Особливо для людей із порушеннями імунної системи, можуть бути дуже неприємні ускладнення. Ось у Радянському Союзі щепили всіх, але те щеплення, яке ми отримали в дитинстві, скоріш за все, нічого не дасть. Вроджений імунітет поступово знижується. Це не означає, що, зробивши один раз БЦЖ, ви більше нічим хворіти не будете. Просто найближчими місяцями матимете велику стійкість до інших вірусів і бактерій. Але розраховувати, що щеплення, зроблене в дитинстві, захистить вас від коронавірусу – наївно.

Тест на коронавірус

– Часто читаю, що через 10 років на людство чекає новий вірус, значно смертельніший за цей.

– Ми ніколи не позбудемося загрози вірусних інфекцій. Подивіться, скільки нових хвороб виникло навіть за останні 100 років. Кліщовий енцефаліт, Ебола, SARS, SARS-2, MERS, пандемії грипу... Люди живуть у світі вірусів, це вони господарі на цій землі, а не ми. Їх у світі значно більше. Але люди знають про них уже набагато більше, ніж раніше, виникла ціла біотехнологічна і вакцинна промисловість. Я вас запевняю, що через рік у нас будуть ефективні ліки від коронавірусу. Можливо, не буде вакцини, але якщо в руках матимемо ефективні ліки, то зможемо повністю розслабитися.

– До речі, випробування ліків ніби успішні.

– Важко сказати. Щодо хлороквіну, протималярійному препарату, поки що дані суперечливі. Але є нові засоби, розроблені на основі знання молекулярної біології вірусів, вони вже випробовуються. Ліки будуть. Останнім часом у сфері антивірусних препаратів просто величезний бум. Люди навчилися лікувати гепатит С, який до цього взагалі був невиліковний. А тепер одужання в 99% випадків. Досить попити таблетки протягом 2-3 місяців – і все. А вакцину проти цієї хвороби так і не змогли створити, дуже складно. Немає навіть ідеї, як її створити, а таблетка вже є.

Є вже 60 кандидатних антивірусних препаратів, які показали ефективність у пробірці, залишилося перевірити їх на людях. Один-два з них точно дійдуть до фінішу.

Інтерв'ю висловлює виключно позицію Костянтина Чумакова як науковця в галузі вірусних вакцин, а не як представника FDA (Управління з контролю за харчовими та лікарськими препаратами) і не є офіційною позицією цієї структури.