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5 червня • оновлено в 21:19
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Коронавірус ослабнув? У світі помітили позитивну тенденцію хвороби

2.6т
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У світі падає смертність від COVID-19, через що лікарі заявили про ослаблення вірусу.

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Як повідомляє DailyMail, зараз у світі спостерігається дві тенденції: кількість нових заражень збільшується, а ось смертність падає. Так, за останні 7 днів зареєстровано 114 тисяч нових випадків, тоді як у перший тиждень травня захворіло 86 тисяч осіб. А ось показник летальності за минулий тиждень склав 0,67 смертей на мільйон людей (у середньому 4300 смертей на день) проти 1,35 (5100 смертей на день) на початку травня.

Глава міланської лікарні Сан-Раффаеле Альберто Зангрільо вважає, що це викликано ослабленням самого вірусу.

"Змінилася взаємодія вірусу з господарем. Сила, яку COVID-19 має зараз, зовсім не та, яку він мав два місяці тому", – заявив він.

У світі помітили позитивну тенденцію COVID-19

У світі помітили позитивну тенденцію COVID-19

DailyMail

Деякі медики погодилися з ним, відзначивши, що у них зменшилася кількість пацієнтів із важкою формою хвороби. Однак у ВООЗ заявили, що поки немає жодних доказів того, що вірус став менш небезпечним.

Водночас медики пояснюють стрибок захворюваності тим, що країни просто почали робити більше тестів. А смертність падає, оскільки люди і лікарі краще інформовані про COVID-19 і беруться за лікування ще на ранніх стадіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ВООЗ сказала, що заяви про фактори, які нібито впливають на збільшення або зменшення рівня смертності в різних країнах світу при пандемії COVID-19, передчасні.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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