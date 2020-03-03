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3 березня • оновлено в 21:56
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Коронавірус набагато небезпечніший за грип: ВООЗ попередила про особливості

10.8т
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Коронавірус Covid-2019, спалах якого стався в Китаї, є не грипом, а окремою і більш небезпечною хворобою.

Про це на пресконференції у вівторок, 3 березня, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Twitter-аккаунт ВООЗ.

"Цей коронавірус – це не SARS, це не MERS, і це не грип. Це унікальний вірус з унікальними характеристиками", – сказав він.

ВООЗ провела нараду щодо коронавірусу

ВООЗ провела нараду щодо коронавірусу

Колаж

Як зазначив експерт, і грип, і Covid-2019 проявляються як респіраторне захворювання і поширюються схожим чином – через крихітні краплі рідини з носа та рота хворої особи.

"Однак є деякі важливі відмінності. По-перше, Covid-2019 не передається так ефективно, як грип.

Що стосується грипу, то люди, які інфіковані, але ще не хворі, є основними факторами передачі, що, мабуть, не стосується Covid-2019", – сказав Гебреєсус.

Крім того, у коронавірусу більш важкий перебіг хвороби, ніж у грипу. Це обумовлено, зокрема, тим, що у частини населення вже виробився імунітет до сезонних штамів грипу, а Covid-2019 – нове захворювання.

Ще одна принципова відмінність у тому, що стримувати сезонний грип неможливо на відміну від COVID-19.

"Ми не займаємося відстеженням контактів при сезонному грипі, але країни повинні робити це стосовно COVID-19, тому що це може запобігти інфекції і врятувати життя", – зазначив глава ВООЗ.

Трансляція засідання ВООЗ:

Карта поширення Covid-2019 світом:

Як писав OBOZREVATEL, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Тег
хвороба
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