Коронавірус Covid-2019, спалах якого стався в Китаї, є не грипом, а окремою і більш небезпечною хворобою.

Про це на пресконференції у вівторок, 3 березня, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Twitter-аккаунт ВООЗ.

"Цей коронавірус – це не SARS, це не MERS, і це не грип. Це унікальний вірус з унікальними характеристиками", – сказав він.

ВООЗ провела нараду щодо коронавірусу Колаж

Як зазначив експерт, і грип, і Covid-2019 проявляються як респіраторне захворювання і поширюються схожим чином – через крихітні краплі рідини з носа та рота хворої особи.

"Однак є деякі важливі відмінності. По-перше, Covid-2019 не передається так ефективно, як грип.

Що стосується грипу, то люди, які інфіковані, але ще не хворі, є основними факторами передачі, що, мабуть, не стосується Covid-2019", – сказав Гебреєсус.

Крім того, у коронавірусу більш важкий перебіг хвороби, ніж у грипу. Це обумовлено, зокрема, тим, що у частини населення вже виробився імунітет до сезонних штамів грипу, а Covid-2019 – нове захворювання.

Ще одна принципова відмінність у тому, що стримувати сезонний грип неможливо на відміну від COVID-19.

"Ми не займаємося відстеженням контактів при сезонному грипі, але країни повинні робити це стосовно COVID-19, тому що це може запобігти інфекції і врятувати життя", – зазначив глава ВООЗ.

"However, there are some important differences.



First, # COVID19 does not transmit as efficiently as influenza.



With influenza, people who are infected but not yet sick are major drivers of transmission , which does not appear to be the case for COVID -19 "- @DrTedros #coronavirus - World Health Organization (WHO) (@WHO) March 3, 2020

The second major difference is that # COVID19 causes more severe disease than seasonal influenza.



While many people globally have built up immunity to seasonal flu strains , COVID-19 is a new #coronavirus to which no one has immunity "- @DrTedros - World Health Organization (WHO) (@WHO) March 3, 2020

"Third, we have vaccines & therapeutics for seasonal flu, but at the moment there is no vaccine & no specific treatment for # COVID19. However, clinical trials of therapeutics are now being done & more than 20 vaccines are in development" - @DrTedros #coronavirus - World Health Organization (WHO) (@WHO) March 3, 2020

Трансляція засідання ВООЗ:

Here are some photos from today's media briefing on # COVID19 pic.twitter.com/5hCkUuMGZ6 - World Health Organization (WHO) (@WHO) March 3, 2020

Карта поширення Covid-2019 світом:

Як писав OBOZREVATEL, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся