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14 березня • оновлено в 23:05
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Коронавірус небезпечний і для молоді: німці зробили нове відкриття

9.5т
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У Німеччині на даний момент коронавірусом інфіковані 11 дітей у віці до п'яти років і 14 підлітків до 14 років.

Такі дані оприлюднив Інститут Роберта Коха (RKI), повідомляє "МК-Німеччина".

547 хворих перебували у віці від 15 до 59 років. 76 осіб старше 60 років.

Серед інфікованих 54% чоловіків і 46% жінок.

Серед інфікованих 54% чоловіків і 46% жінок

Серед інфікованих 54% чоловіків і 46% жінок

pixabay.com

Керівник RKI Лотар Вілер заявив, що протягом року-двох 60-70% населення заразиться або перехворіє коронавірусом. Але очікуються і летальні випадки.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 14 березня в світі коронавірусом заражені 145 369 осіб. За добу кількість інфікованих зросла більш ніж на дев'ять тисяч осіб.

Група британських вчених стверджує, що вакцина від коронавірусу COVID-2019 знаходиться на межі розробки. Вона дала перший успішний результат у випробуваннях на мишах.

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Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
Тег
вірус
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