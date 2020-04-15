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15 квітня • оновлено в 05:27
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Коронавірус не зупиняється: статистика в світі і Україні на 15 квітня. Постійно оновлюється

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Коронавірус продовжив атакувати країни Європи і США. Повернулася пандемія і в Китай – там десятки нових випадків, завезених із Росії, де ситуація також невтішна.

В Україні кількість заражених також зростає. У Чернівецькій області через різкий спалах на великодні вихідні вирішили ввести особливий режим, всі інші області, як і раніше закликають дотримуватися карантину.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус не зупиняється: статистика в світі і Україні на 15 квітня

Коронавірус не зупиняється: статистика в світі і Україні на 15 квітня

Коронавірус не зупиняється: статистика в світі і Україні на 15 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус не зупиняється: статистика в світі і Україні на 15 квітня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні заразилися коронавірусів 3372 особи. Померли 98 осіб, 119 вдалося вилікувати.

  • Найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Києві – 571 осіб, в Чернівецькій області – 546, Івано-Франківській – 335, Тернопільській – 279 та Київській області – 205.

  • Пандемія забрала більше 126 тисяч життів, всього в світі на коронавірус захворіли майже 2 млн осіб.

  • Більш 478 тисяч осіб на планеті вилікувалися від COVID-19.

Коронавірус не зупиняється: статистика в світі і Україні на 15 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус не зупиняється: статистика в світі і Україні на 15 квітня. Постійно оновлюється

Головне за 15 квітня

02:39 – Люди похилого віку і ті, хто страждає ожирінням, найбільше ризикують захворіти коронавірусом COVID-19, ніж хворі на рак або із захворюванням легенів, заявили вчені з Нью-Йоркського університету.

02:24 – Світова спільнота зіткнулося з "епідемією дезінформації" на тлі поширення коронавірусу COVID-19. В інформаційному просторі поширюється ненависть, яка "таврує і принижує людей, соціальні групи", а також поради, небезпечні для здоров'я і рекомендації, які не вирішують проблеми, заявили в ООН.

02:09 – Президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він вважає, що організація не відреагувала як слід на пандемію коронавірусу.

01:00 – Кількість летальних випадків від коронавірусу в Москві досягла 106 людей. Зафіксовано 11 нових смертей.

00:02 – У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують появу вакцини від коронавірусу не раніше, ніж через рік. А на її поширення піде ще більше часу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

  • Названа маловідома ознака коронавірусу, яку легко помітити самому.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

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