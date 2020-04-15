Коронавірус не зупиняється: статистика в світі і Україні на 15 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус продовжив атакувати країни Європи і США. Повернулася пандемія і в Китай – там десятки нових випадків, завезених із Росії, де ситуація також невтішна.

В Україні кількість заражених також зростає. У Чернівецькій області через різкий спалах на великодні вихідні вирішили ввести особливий режим, всі інші області, як і раніше закликають дотримуватися карантину.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус не зупиняється: статистика в світі і Україні на 15 квітня

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилися коронавірусів 3372 особи. Померли 98 осіб, 119 вдалося вилікувати.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Києві – 571 осіб, в Чернівецькій області – 546, Івано-Франківській – 335, Тернопільській – 279 та Київській області – 205.

Пандемія забрала більше 126 тисяч життів, всього в світі на коронавірус захворіли майже 2 млн осіб.

Більш 478 тисяч осіб на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 15 квітня

02:39 – Люди похилого віку і ті, хто страждає ожирінням, найбільше ризикують захворіти коронавірусом COVID-19, ніж хворі на рак або із захворюванням легенів, заявили вчені з Нью-Йоркського університету.

02:24 – Світова спільнота зіткнулося з "епідемією дезінформації" на тлі поширення коронавірусу COVID-19. В інформаційному просторі поширюється ненависть, яка "таврує і принижує людей, соціальні групи", а також поради, небезпечні для здоров'я і рекомендації, які не вирішують проблеми, заявили в ООН.

02:09 – Президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він вважає, що організація не відреагувала як слід на пандемію коронавірусу.

01:00 – Кількість летальних випадків від коронавірусу в Москві досягла 106 людей. Зафіксовано 11 нових смертей.

00:02 – У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують появу вакцини від коронавірусу не раніше, ніж через рік. А на її поширення піде ще більше часу.

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