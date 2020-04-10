Коронавірус не вщухає: статистика в Україні та світі на 10 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус із новою силою вдарив по світу та Україні – всього заразилися вже понад 1,6 млн осіб. У нашій країні кількість хворих досягла позначки 2203.

Через спалах вірусу в декількох областях запропонували ввести комендантську годину, а Чернівецька область пішла на два дні на особливий режим – закрили все, включно з продуктовими магазинами.

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Коронавірус не вщухає: статистика щодо України та світу на 10 квітня

РНБО

РНБО

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилися коронавірусом 2203 особи. Померли 69, ще 61 вдалося вилікуватися.

У США інфікувалися вже понад 500 тисяч людей, країна залишається лідером за кількістю занедужалих.

Кількість летальних випадків від коронавірусу у всьому світі перевищила 100 тисяч осіб.

В Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях розглядають можливість введення комендантської години. У Чернівецькій області на найближчі вихідні ввели особливий режим.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що Україна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно до літа.

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

Головне за 10 квітня

2:20 – У Москві біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги. Відповідні кадри 10 квітня були опубліковані в соцмережах. Користувачі припустили, що в лікарнях не встигають приймати хворих на коронавірус.

1:37 – Крива спалаху коронавірусу в Італії досягла піку і почала опускатися, але розслаблятися поки зарано. Необхідно думати про другий етап і стримувати поширення інфекції, заявив голова Вищої медичного інституту країни Сільвіо Брусаферро на прес-конференції 10 квітня.

1:21 - У США на коронавірус захворіли вже понад півмільйона людей: 500 131 заражений (+31 565 за добу), з яких вилікувалися 26 880. Померли 18 585 (+1 894 за добу).

00:51 – У Чернівецькій області 10 квітня підтверджені ще 30 випадків коронавірусу. "Станом на сьогоднішній вечір ми маємо 409 випадків", – наводить "Інтерфакс-Україна" слова голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

23:48 – Японські і американські лікарі виявили патологію у людей, які перехворіли на коронавірус без симптомів. Незважаючи на гарне самопочуття людини, вірус пошкоджує легеневу тканину, на якій утворюються ущільнення.

23:46 – У Миколаївській області 10 квітня не зареєстровано жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусів, повідомляється на сторінці Миколаївської ОДА в Facebook.

23:23 – Вчені повідомили, що COVID-19 завдає шкоди мозку і нервовій системі у половини тяжкохворих пацієнтів.

22:56 – Реальна кількість заражених коронавірусом у Великій Британії невідома, тому що в країні відсутні інструменти для визначення цього. Вчені вважають, що для виходу з кризи країні необхідно зосередитися на трьох напрямках: пошуку вакцини й ефективного методу лікування, масовому тестуванні людей та точному підрахунку кількості заражених.

22:19 – В аеропорт "Бориспіль" прибув літак із гуманітарним вантажем для боротьби з коронавірусом. Серед іншого доставлені засоби захисту для 10 тисяч медиків, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Голова МЗС Дмитро Кулеба уточнив, що 10 тонн вантажу прибуло з ОАЕ. Це комбінезони, медичні халати, рукавички, маски, бахіли, санітайзери.

22:17 – У 30 містах Туреччини з 11 квітня на 48 годин буде введена комендантська година. Зокрема, це стосується Анкари, Стамбула та Анталії, заявили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

22:09 – У США ще не пройдено пік захворюваності на коронавірус, заявила на брифінгу координаторка Білого дому з питань протидії COVID-19 Дебора Брікс.

"Незважаючи на надихаючі позитивні ознаки, які ми бачимо, ми ще не досягли піку. Тому щодня нам потрібно продовжувати робити те, що ми робили вчора, тиждень тому, і за тиждень до цього, тому що тільки це врешті-решт допоможе нам перетнути пік", – наводить її слова "Інтерфакс-Україна".

21:43 – В Україні коронавірус COVID-19 діагностували у 334 медиків.

21:40 – В Ізраїлі заявили, що можливо через 90 днів налагодять випуск повноцінної вакцини від COVID-19.

21:38 – У Херсонській області з обсервації втекли 19 осіб, які прибули з окупованого Росією Криму.

21:11 – У Хмельницькій області підтверджено два нових випадки одужання від коронавірусу, повідомила Хмельницька ОДА.

Йдеться про дівчину, у якої першої в області діагностували хворобу, та лікаря.

21:09 – В американському штаті Нью-Йорк вперше за кілька днів знизилася кількість летальних випадків від коронавірусу. За добу померли 777 осіб. Напередодні повідомлялося про 799 смертей.

21:07 – У Туреччині від коронавірусу померли понад 1 тисяча людей, заявив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа. Вилікувалися 2 423 пацієнти.

21:05 – В Ірландії до 5 травня продовжать обмеження в зв'язку зі спалахом коронавірусу, заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар.

21:02 – Карантин в Італії продовжили до 3 травня, заявив прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

21:00 – Кількість заражених у Великій Британії досягла 73 758 (+5 706). Померли 8 958 (+980).

20:15 – Кількість летальних випадків від коронавірусу у всьому світі перевищила 100 тисяч осіб.

Лідером за кількістю смертей є Італія – 18,849. За нею йдуть США – 17 987, Іспанія – 15 970, Франція – 12 210, замикає першу п'ятірку Велика Британія – 8 958.

20:11 – У Хмельницькій області зареєстровано перший летальний випадок пацієнта з COVID-19, померла співробітниця лікарні.

20:07 – СБУ перевіряє інформацію про можливу службову недбалість посадових осіб Миколаївської ОДА при протидії поширенню COVID-19.

20:03 – У Москві з наступного тижня вводиться пропускний режим. На першому етапі він стосуватиметься поїздок на роботу, на другому – для поїздок в інших цілях, а на третьому – для пересування всередині районів, заявив мер міста Сергій Собянін.

19:44 – У Закарпатській області зафіксовано вже чотири летальні випадки від коронавірусу, заявив в ефірі "Україна 24" виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко.

19:03 – Президент Володимир Зеленський розповів про допомогу, яку Україна отримує з-за кордону, а також виплати соціально незахищеним категоріям громадян. Про це він заявив у своєму відеозверненні до українців.

Головне із заяви Зеленського:

В Україну з Китаю і Південної Кореї прибуло чотири літаки з медичним вантажем. Прибуття ще чотирьох очікується на вихідних.

Україна нарощує власне виробництво захисних засобів.

Кабмін ініціював низку важливих рішень щодо змін до держбюджету.

Фонд боротьби з коронавірусом складе 66 мільярдів гривень, додатково 30 млрд будуть виділені пенсіонерам.

Буде суттєво збільшено виплати лікарям, які ведуть боротьбу з коронавірусом.

Почнуться виплати громадянам, які втратили роботу через карантин;

Буде проведена індексація пенсій.

Зарплата всіх державних службовців в Україні тепер не перевищуватиме 47 тисяч гривень.

18:34 – Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона перевели з реанімації у звичайну палату. Він у гарному настрої, повідомила канцелярія британського прем'єра.

18:20 – Президента США Дональда Трампа попередили, щоб він не знімав карантинні заходи в країні занадто рано.

18:15 – У Чернівецькій області люди утворили величезні черги біля ринків і магазинів перед введенням особливого режиму через поширення коронавірусу. Режим триватиме з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня.

16:50 – Жителям Чернівецької області заборонили виходити з дому у вихідні, починаючи з 11 квітня. В області буде обмежено роботу всіх торгових об'єктів, крім аптек. АЗС будуть працювати виключно для заправки машин служб екстреної допомоги.

16:06 – У Київській області через поширення коронавірусу COVID-19 вирішили посилити карантин.

15:07 – У Вінниці від коронавірусу повністю одужала 73-річна важкохвора пацієнтка. У неї також була досить важка патологія – гострий інфаркт і двостороння пневмонія

14:45 – Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подякував президенту України Володимиру Зеленському за надану гуманітарну допомогу, що включає направлення бригади лікарів і засобів дезінфекції.

14:43 – У мережі з'явилося наочне відео про те, наскільки важливо людям дотримуватися дистанції хоча б у 1,5 метра, щоб запобігти можливості заразиться коронавірусом.

14:30 – Жителям Волинської області заборонили виходити з дому у вихідні, починаючи з 11 квітня.

13:51 – Президент України Володимир Зеленський розпорядився негайно звернути особливу увагу на Миколаївську область, де поки не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Він висловив побоювання з приводу занадто малої кількості тестувань у регіоні та їхньої якості.

13:38 – Жителям Закарпатської області заборонили виходити з дому з обіду суботи 11 квітня до понеділка 13 квітня через епідемію коронавірусу.

13:30 – У Києві розмістять на обсервацію у рамках карантинних обмежень через коронавірус COVID-19 майже 150 мешканців столиці, які повернуться 10 квітня з-за кордону.

13:23 – Американський епідеміолог Брендон Браун із медичної школи Каліфорнійського університету назвав маску найефективнішим засобом захисту від коронавірусу і спростував користь рукавичок.

12:55 – У Києві серед людей, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, вісім жінок віком від 21 і до 91 року, четверо чоловіків від 35 до 71 року, та 14-річна дівчинка. Також двоє заражених – медики.

12:52 – Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення про введення примусового карантину в місцях, де виявлено спалах коронавірусу COVID-19.

12:38 – У тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях в'язнів із колоній залучили до пошиття масок для захисту від коронавірусу, однак їхнє здоров'я перед цим ніхто не перевіряє.

12:06 – У Німеччині зафіксовано 266 смертей за добу, що стало новим антирекордом для країни. За день виявили 5323 нові випадки зараження.

Daily mail

11:55 – Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що в Україні нині може бути вже приблизно 6-7 тисяч заражених коронавірусом людей.

11:50 – У Новій Зеландії після оголошення надзвичайного стану в країні 25 березня, різко знизилася кількість захворювань на коронавірус.

11:45 – У ніч на 10 квітня в обласній лікарні імені Мечникова у Дніпрі лікарі дивом врятували життя важкої пацієнтки з коронавірусом.

11:40 – Заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко прокоментував інцидент з хлопцем, який під час карантину через коронавірус COVID-19 вирішив "обхитрити" поліцію і дістатися на спортивний майданчик у Гідропарку Києва вплав, а також його затримання.

11:17 – Якщо лабораторія в Україні довго не дає результат проведеного тесту на коронавірус COVID-19, потрібно звертатися на гарячу лінію за номером 0-800-505-201, порадив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

10:54 – У Києві та області станом на 9:00 п'ятниці, 10 квітня, було підтверджено 488 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці – 348, а на території області – ще 140.

10:37 – Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив, що особливо важко коронавірус переносять люди, які палять.

09:31 – Міністерство охорони здоров'я повідомило, що станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 119 випадків;

Волинська область – 41 випадок;

Дніпропетровська область – 52 випадки;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 56 випадків;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 254 випадки;

Кіровоградська область – 82 випадки;

м. Київ – 348 випадків;

Київська область – 140 випадків;

Львівська область – 82 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 0 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 85 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 196 випадків;

Харківська область – 6 випадків;

Херсонська область – 27 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Чернівецька область – 366 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

09:30 – У Швеції другий день поспіль фіксують серйозне зростання кількості померлих від коронавірусу – тільки 9 квітня там загинули більше ста пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків у країні досягла понад790 осіб.

08:52 – Україна затвердила експериментальний протокол лікування пацієнтів із коронавірусом, спираючись на досвід Європи і США. Перші препарати вже надійшли до медзакладів по регіонах, але лікарі кажуть, що їхня ефективність до кінця ще не вивчена і не доведена.

08:35 – У Франції медики виявили, що симптомом коронавірусу, крім уже відомих, є також хворобливі прояви на шкірі.

08:05 – В Україні діє 567 мобільних бригад медиків, які вирушають до громадян із підозрою на інфікування коронавірусом. Створили їх для того, аби люди з симптоми COVID-19 не їхали до медзакладів.

07:13 – У Китаї зареєстрували 42 нових інфікованих COVID-19, ще у 47 тести підтвердили захворювання, однак симптоми не проявили себе.

07:00 – У Збройних силах України зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19, із них один летальний. За даними командування Медичних сил ЗСУ, на ізоляції перебуває 145 осіб.

06:00 – У Росії вірусологи попередили, що коронавірус сильно впливає на роботу головного мозку та імунної системи, а також може призвести до інсультів та інфарктів у людей похилого віку.

05:50 – У мережі показали, як коронавірус передається від людини до людини в супермаркеті під час кашлю або чхання.

01:36 – Результати посилення карантину в Україні, введеного через коронавірус, буде видно вже через 7-8 днів, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, приріст кількості заражених сьогодні значно менший, ніж міг би бути без обмежувальних заходів.

01:00 – У Москві з діагнозом коронавірус померли ще 12 осіб, троє з них були молодші за 45 років, повідомив місцевий оперативний штаб.

00:57 – Кабінет міністрів затвердив кредитну програму допомоги малому та середньому бізнесу в Україні під час дії карантину під 5%, 7%, 9% річних до 1,5 мільйона гривень строком до 5 років.

00:29 – Президент України Володимир Зеленський і Кабінет міністрів ухвалили низку рішень про допомогу безробітним і пенсіонерам під час карантину. За словами голови МВС Арсена Авакова, є нововведення: подавати заяви безробітні зможуть онлайн, а сума виплат складе 1800-8400 гривень.

00:28 – Всім пенсіонерам віком 80 і більше вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину в Україні.

00:19 – Глава МВС Арсен Аваков припустив, що Україна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно до літа.