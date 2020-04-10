Коронавірус не вщухає: статистика в Україні та світі на 10 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус із новою силою вдарив по світу та Україні – всього заразилися вже понад 1,6 млн осіб. У нашій країні кількість хворих досягла позначки 1892.

Через спалах вірусу в декількох областях запропонували ввести комендантську годину, а Чернівецька область пішла на два дні на особливий режим – закрили все, включно з продуктовими магазинами.

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Коронавірус не вщухає: статистика щодо України та світу на 10 квітня

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилися коронавірусом 1892 особи. Померли 57, ще 45 вдалося вилікуватися.

У США інфікувалися вже понад 468 тисяч людей, країна залишається лідером за кількістю занедужалих.

В Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях розглядають можливість введення комендантської години. У Чернівецькій області на найближчі вихідні ввели особливий режим.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що Україна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно до літа.

Головне за 10 квітня

8:52 – Україна затвердила експериментальний протокол лікування пацієнтів із коронавірусом, спираючись на досвід Європи і США. Перші препарати вже надійшли до медзакладів по регіонах, але лікарі кажуть, що їхня ефективність до кінця ще не вивчена і не доведена.

08:35 – У Франції медики виявили, що симптомом коронавірусу, крім уже відомих, є також хворобливі прояви на шкірі.

08:05 – В Україні діє 567 мобільних бригад медиків, які вирушають до громадян із підозрою на інфікування коронавірусом. Створили їх для того, аби люди з симптоми COVID-19 не їхали до медзакладів.

07:13 – У Китаї зареєстрували 42 нових інфікованих COVID-19, ще у 47 тести підтвердили захворювання, однак симптоми не проявили себе.

06:00 – У Росії вірусологи попередили, що коронавірус сильно впливає на роботу головного мозку та імунної системи, а також може призвести до інсультів та інфарктів у людей похилого віку.

05:50 – У мережі показали, як коронавірус передається від людини до людини в супермаркеті під час кашлю або чхання.

1:36 – Результати посилення карантину в Україні, введеного через коронавірус, буде видно вже через 7-8 днів, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, приріст кількості заражених сьогодні значно менший, ніж міг би бути без обмежувальних заходів.

1:00 – У Москві з діагнозом коронавірус померли ще 12 осіб, троє з них були молодші за 45 років, повідомив місцевий оперативний штаб.

00:57 – Кабінет міністрів затвердив кредитну програму допомоги малому та середньому бізнесу в Україні під час дії карантину під 5%, 7%, 9% річних до 1,5 мільйона гривень строком до 5 років.

00:29 – Президент України Володимир Зеленський і Кабінет міністрів ухвалили низку рішень про допомогу безробітним і пенсіонерам під час карантину. За словами голови МВС Арсена Авакова, є нововведення: подавати заяви безробітні зможуть онлайн, а сума виплат складе 1800-8400 гривень.

00:28 – Всім пенсіонерам віком 80 і більше вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину в Україні.

00:19 – Глава МВС Арсен Аваков припустив, що Україна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно до літа.

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