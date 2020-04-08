Коронавірус – не остання пандемія: вчені дали моторошний прогноз людству

Пандемія коронавірусу, яка забрала вже понад 82 тисячі життів у всьому світі, має змусити людей відмовитися від торгівлі дикими тваринами, що не лише призводить до зникнення видів, але й сприяє поширенню різних хвороб.

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Інакше світ ще не раз зіштовхуватиметься з подібними спалахами страшних епідемій, вважають вчені. Як повідомляє ВВС, вони наголошують, що важкий гострий респіраторний синдром Sars, близькосхідний респіраторний синдром Mers, Ебола і вірус Ніпах передалися людині від тварин.

Фахівці підкреслюють, що смертоносна інфекція COVID-19 поширилася саме з китайського ринку морепродуктів в Ухані. Водночас вважають, що проблема полягає не у тваринах, а в тому, як людина до них ставиться.

"Частота пандемій буде лише зростати. Це не випадкова воля Бога. Це пов'язано з тим, що ми робимо з довкіллям. Ми маємо визнати, що нам варто поводитися менш ризиковано", – запевняє Пітер Дашак, керівник американської організації EcoHealth Alliance, яка займається вивченням нових захворювань.

Зі свого боку виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття (КБР) Організації Об'єднаних Націй Елізабет Марума Мрема стверджує: щоб спробувати запобігти новій пандемії, необхідно по всьому світу заборонити ринки, де продають диких тварин.

З представницею ООН погоджується і Товариство захисту тварин, яке базується у Нью-Йорку.

"Це не тільки допоможе запобігти поширенню хвороб, а й вирішить одну з головних причин зникнення видів", – кажуть там.

Як відомо, після початку епідемії Китай запровадив тимчасову заборону на розведення і споживання в їжу диких тварин. У країні закрили тисячі ферм, де розводили дикобразів, віверових та черепах. Однак у законі збереглися прогалини: там досі дозволено продаж диких тварин для потреб медицини, а домашніх – для наукових досліджень.

Вчені переконані, що тимчасової заборони не вистачить. Адже китайська народна медицина здавна використовує диких тварин для приготування компонентів ліків. Тоді як нещодавно китайський уряд навіть схвалив застосування ведмежої жовчі для лікування коронавірусу.

Варто зауважити, що COVID-19 – це не перша епідемія, яка привертає особливу увагу до торгівлі дикими тваринами. У 2002 році Sars, який забрав життя понад 700 людей, теж поширився із Китаю. Вчені вважають, що носіями інфекції були кажани та віверові, хоча підтвердження цьому немає.

Експерти ж зазначають, що головна проблема полягає в наявності попиту.

"Для людей, які постачають тварин, або розводять їх на фермах, виловлюють у природі – це важливе джерело доходу. Буде неправильним одразу криміналізувати їхню діяльність, процес має бути поступовим", – вважає Дірк Пфайффер із Міського університету Гонконгу.

Інші фахівці погоджуються, підкреслюючи, що деякі групи населення, які проживають в бідних районах Африки, наприклад, повністю залежать від торгівлі дикими тваринами. І якщо не знайти альтернативи, може з'явитися загроза виникненню незаконної торгівлі.

Водночас заступник наукового керівника Зоологічного товариства Лондона Ендрю Каннінгем каже, що аби запобігти очевидній пандемії в майбутньому, необхідно звернути увагу на причини, а не тільки на ефект, який викликало поширення коронавірусу.

"Можна легко почати перекладати на когось провину, але подібне відбувається не тільки в Китаї, а й у багатьох інших країнах, зокрема, західних. Нам подобається мати вдома екзотичних домашніх тварин, і багато хто з них народжується в природі. Тому потрібно спочатку розібратися з власним домом. Адже "мокрі" ринки – справжні міни уповільненої дії для появи епідемій", – вважає вчений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше історик і журналіст Петро Білян розповів про те, як пандемії впливали на суспільний розвиток і в яких книжках це описано.

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