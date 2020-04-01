Коронавірус зменшив темп: статистика в світі і Україні на 1 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, стабілізувався в Європі і наблизився до свого піку в Італії та Іспанії. Всього в світі заражені вже 858 тисяч осіб.

В Україні підтверджено 645 випадків захворювання, 17 із них – летальні. При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що, можливо, піку в нашій країні, вдасться уникнути, а чиновники розійшлися в думках щодо карантину – прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про можливе закінчення раніше, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – про продовження до середини травня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу

Через COVID-19 в Україні загинули вже 17 осіб, вилікувалися – 10. В країні лабораторно підтверджені 645 випадків.

У всьому світі коронавірусом заразилися більше 858 тисяч осіб, померло понад 42 тисяч, понад 178 тисяч вилікувалися.

Із початку епідемії COVID-19 в Італії загинули більше 12 тисяч осіб, проте тенденція пішла на спад.

США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу – там уже понад 188 тисяч хворих.

Головне за 1 квітня

05:37 – У глави Монастириської міської ради в Тернопільській області Андрія Старуха виявили коронавірус.

01:29 – Житель Старокостянтинова Хмельницької області влаштував "перформанс" в розпал пандемії – він кілька днів поспіль возив по місту чорну труну з написом "Подумай" (фото можна подивитися тут).

У результаті чоловіка кілька разів оштрафували копи (його вантажний автомобіль був без номерних знаків), а невідомі розбили лобове скло, зламали труну і вкрали з машини звукову апаратуру.

01:22 – Відразу кілька держав закликали своїх громадян утриматися від жартів на тему COVID-19 в День сміху 1 квітня. Якщо влада Німеччини просто застерегли своїх громадян від жартів на цю тему, то в Таїланді та Індії пішли далі: "приколісти" можуть потрапити до в'язниці.

00:53 – Жителя Житомира Вадима Какошкіна, який заразився коронавірусом, виписали з лікарні і відправили додому на самоізоляцію, проте аналізи ще підтверджують наявність у нього вірусу COVID-19.

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