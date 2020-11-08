Коронавірус набирає обертів у світі та Україні: статистика на 8 листопада. Оновлюється
Коронавірус у світі станом на 8 листопада продовжує вражати жителів 218 країн, зокрема й України. За останню добу кількість випадків зараження збільшилася на 598 тисяч і досягла понад 50,2 мільйона.
Анонсуючи 73-ю сесію Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться наступного тижня, фахівці ВООЗ висловили впевненість, що COVID-19 можна перемогти. Водночас вони закликали уряди країн не відступати від інших важливих цілей у галузі охорони здоров'я та готуватися до наступної пандемії.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 450 934 особи. Померли 8312 пацієнтів, одужали – 204 229.
Країнами-лідерами за кількістю інфікувань залишаються США (понад 10.1 млн), Індія (більше 8,5 млн) і Бразилія (більш ніж 5,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 20 місце.
Від коронавірусної інфекції в світі померли понад 1,2 млн осіб, але більше 35,5 млн змогли вилікуватися. Так, активними хворими залишаються більш ніж 13,3 млн жителів планети.
8 листопада – 333-й день із моменту виявлення COVID-19 у китайському місті Ухань і 243-й – з оголошення його ВООЗ пандемією.
Головне за 8 листопада:
Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" пройшли позапланове тестування на коронавірус перед очним матчем в рамках 9-го туру УПЛ. У складі "Шахтаря" всі "чисті", що стосується киян, то головний тренер команди Мірча Луческу не дорахується ще двох гравців. Позитивні тести на COVID-19 отримали півзахисники Володимир Шепелєв і Богдан Ледньов, повідомляє Meta-ratings.
Влада Лейпцига перервала проведення демонстрації протестувальників проти антивірусних заходів через численні порушення правил, введених для протидії поширенню коронавірусу. За даними поліції, більшість з майже 20 тисяч учасників заходу, який проходив у центрі міста напередодні, не дотримувалися ні вимоги щодо носіння захисних масок, ні встановленої соціальної дистанції.
Загальна кількість пацієнтів із діагнозом COVID-19, які померли у Франції за час пандемії, перевищила позначку в 40 000 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, до вечора суботи, 7 листопада, цей показник становив тут 40 169. Як пише DW, за останню добу у Франції було зареєстровано 306 летальних випадків від наслідків зараження коронавірусом.
За кількістю підтверджених випадків коронавірусу 6 листопада Україна опинилася на 10 місці серед інших держав світу. За даними сайту Worldometers, в цей день повідомлялося про 10 746 нових випадків COVID-19, смерті 187 осіб і 8685 одужань.
Обраний президент США Джо Байден пообіцяв "повернути назад" пандемію COVID-19, не шкодуючи сил. Він також оголосив про запуск у січні 2021 року нового плану щодо боротьби з коронавірусом.