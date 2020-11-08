Коронавірус набирає обертів у світі та Україні: статистика на 8 листопада. Оновлюється

Коронавірус у світі станом на 8 листопада продовжує вражати жителів 218 країн, зокрема й України. За останню добу кількість випадків зараження збільшилася на 598 тисяч і досягла понад 50,2 мільйона.

Анонсуючи 73-ю сесію Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться наступного тижня, фахівці ВООЗ висловили впевненість, що COVID-19 можна перемогти. Водночас вони закликали уряди країн не відступати від інших важливих цілей у галузі охорони здоров'я та готуватися до наступної пандемії.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 450 934 особи. Померли 8312 пацієнтів, одужали – 204 229.

Країнами-лідерами за кількістю інфікувань залишаються США (понад 10.1 млн), Індія (більше 8,5 млн) і Бразилія (більш ніж 5,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 20 місце.

Від коронавірусної інфекції в світі померли понад 1,2 млн осіб, але більше 35,5 млн змогли вилікуватися. Так, активними хворими залишаються більш ніж 13,3 млн жителів планети.

8 листопада – 333-й день із моменту виявлення COVID-19 у китайському місті Ухань і 243-й – з оголошення його ВООЗ пандемією.