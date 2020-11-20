Коронавірус набирає обертів у світі та Україні: статистика на 20 листопада. Постійно оновлюється
Коронавірус у світі вразив понад 57,2 млн осіб, більш ніж пів мільйона із яких – українці. За минулу добу ним заразилися ще 647,6 тисячі жителів планети.
У Європі багато країн пішли на посилення карантину через нові спалахи великої кількості хворих – закрили все й заборонили громадянам ходити в гості. У ВООЗ заявили: щоб уникнути повного локдауну через пандемію COVID-19, 95% людей мають носити маски.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 583 510 осіб. Померли 10 369 пацієнтів, одужали – 266 479.
У країні два дні поспіль фіксують рекорд зі смертності за добу, і президент підписав закон про штрафи за неносіння масок.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі коронавірус вбиває людину кожні 17 секунд.
На сьогодні він забрав життя вже більш ніж 1,36 млн осіб у світі, але понад 39,5 млн змогли побороти його. Так, згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 15,5 млн жителів планети.
Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (понад 11,9 млн), Індія (більш ніж 8,9 млн) і Бразилія (більше 5,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 11-та.
Головне за 20 листопада:
Вакцини проти COVID-19, розроблені компаніями BioNTech і Pfizer, а також Moderna, можуть бути зареєстровані в Євросоюзі в другій половині грудня. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на пресконференції за підсумками онлайн-саміту ЄС.
У Чехії за останній місяць збільшилася кількість випадків коронавірусу, досягнувши 479 020. В країні продовжили режим надзвичайної ситуації через COVID-19 до 12 грудня, пише PL.
Від коронавірусної інфекції помер головний лікар Чернівецького обласного медичного діагностичного центру Анатолій Вдовічен. Про це йдеться у повідомленні пресслужби медцентру.
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін підписав так званий указ, згідно з яким стаж для пенсії за вислугу років медичним працівникам, які мають справу із зараженими коронавірусом, нараховуватимуться за системою "день за два".
На Львівщині стабільно щодоби фіксують велику кількість хворих на COVID-19, навіть влітку цифри били всі рекорди. Місцева волонтерка Наталя Липська розповіла, що лікарні масово закуповують кисневі концентратори, які призначені для домашнього користування. Після 12 діб безперервного ремонту в одній із лікарень відкрили 7 нових палат на 50 ліжок.
Доктор Євген Комаровський дав пораду щодо самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19.
У місті Сесто-Сан-Джованні (Італія) подружжя, яке прожило в шлюбі 63 роки, померло в один день від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
За даними Worldometers, на початок 19 листопада в світі виявили 647 637 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, ще 262 043 хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 13 357 заражень.