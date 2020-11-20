Коронавірус набирає обертів у світі та Україні: статистика на 20 листопада. Постійно оновлюється

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Коронавірус у світі

Коронавірус у світі вразив понад 57,2 млн осіб, більш ніж пів мільйона із яких – українці. За минулу добу ним заразилися ще 647,6 тисячі жителів планети.

У Європі багато країн пішли на посилення карантину через нові спалахи великої кількості хворих – закрили все й заборонили громадянам ходити в гості. У ВООЗ заявили: щоб уникнути повного локдауну через пандемію COVID-19, 95% людей мають носити маски.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом у світі заразилися понад 57,2 млн людей
Діні щодо COVID-19 у країнах світу

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 583 510 осіб. Померли 10 369 пацієнтів, одужали – 266 479.

  • У країні два дні поспіль фіксують рекорд зі смертності за добу, і президент підписав закон про штрафи за неносіння масок.

  • За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі коронавірус вбиває людину кожні 17 секунд.

  • На сьогодні він забрав життя вже більш ніж 1,36 млн осіб у світі, але понад 39,5 млн змогли побороти його. Так, згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 15,5 млн жителів планети.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (понад 11,9 млн), Індія (більш ніж 8,9 млн) і Бразилія (більше 5,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 11-та.

Дані щодо коронавірусу в Україні
Карта поширення коронавірусу в Україні
Головне за 20 листопада:

  • Вакцини проти COVID-19, розроблені компаніями BioNTech і Pfizer, а також Moderna, можуть бути зареєстровані в Євросоюзі в другій половині грудня. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на пресконференції за підсумками онлайн-саміту ЄС.

  • У Чехії за останній місяць збільшилася кількість випадків коронавірусу, досягнувши 479 020. В країні продовжили режим надзвичайної ситуації через COVID-19 до 12 грудня, пише PL.

  • Від коронавірусної інфекції помер головний лікар Чернівецького обласного медичного діагностичного центру Анатолій Вдовічен. Про це йдеться у повідомленні пресслужби медцентру.

  • Ватажок "ДНР" Денис Пушилін підписав так званий указ, згідно з яким стаж для пенсії за вислугу років медичним працівникам, які мають справу із зараженими коронавірусом, нараховуватимуться за системою "день за два".

  • На Львівщині стабільно щодоби фіксують велику кількість хворих на COVID-19, навіть влітку цифри били всі рекорди. Місцева волонтерка Наталя Липська розповіла, що лікарні масово закуповують кисневі концентратори, які призначені для домашнього користування. Після 12 діб безперервного ремонту в одній із лікарень відкрили 7 нових палат на 50 ліжок.

  • Доктор Євген Комаровський дав пораду щодо самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19.

  • У місті Сесто-Сан-Джованні (Італія) подружжя, яке прожило в шлюбі 63 роки, померло в один день від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

  • За даними Worldometers, на початок 19 листопада в світі виявили 647 637 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, ще 262 043 хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 13 357 заражень.

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