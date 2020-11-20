Коронавірус набирає обертів у світі та Україні: статистика на 20 листопада. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі вразив понад 57,2 млн осіб, більш ніж пів мільйона із яких – українці. За минулу добу ним заразилися ще 647,6 тисячі жителів планети.

У Європі багато країн пішли на посилення карантину через нові спалахи великої кількості хворих – закрили все й заборонили громадянам ходити в гості. У ВООЗ заявили: щоб уникнути повного локдауну через пандемію COVID-19, 95% людей мають носити маски.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 583 510 осіб. Померли 10 369 пацієнтів, одужали – 266 479.

У країні два дні поспіль фіксують рекорд зі смертності за добу, і президент підписав закон про штрафи за неносіння масок.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі коронавірус вбиває людину кожні 17 секунд.

На сьогодні він забрав життя вже більш ніж 1,36 млн осіб у світі, але понад 39,5 млн змогли побороти його. Так, згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 15,5 млн жителів планети.

Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (понад 11,9 млн), Індія (більш ніж 8,9 млн) і Бразилія (більше 5,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 11-та.