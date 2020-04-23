Коронавірус набирає обертів у світі і Україні: статистика на 23 квітня. Постійно оновлюється

Ірина Кулініч Світ 05:31, 23.04.2020 Оновлено: 05:31, 23.04.2020

Коронавірус вже уразив понад 2,63 млн осіб по всьому світу. В Україні заразилися 6592 особи, 174 померли.

У зв'язку з ростом захворюваності карантин у нашій країні продовжили до 11 травня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус набирає обертів у світі і Україні: статистика на 23 квітня

Що важливо знати про атаку коронавируса:

  • В Україні COVID-19 заразилися 6592 особи. Померли 174 особи, 424 побороли хворобу.

  • По всьому світу померли вже більше 184 тисяч осыб. Кількість заражених досягла 2,63 млн.

  • Більш 717 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 23 квітня:

01:02 – У Рівненській області зафіксовано 31 новий випадок захворювання накоронавірус. Загальна кількість хворих становить 396 осіб, повідомив глава ОДА.

00:58 – У лікарнях Чернівців майже закінчилися місця для лікування людей, заражених коронавірусом. Медзаклади вже прийняли більше пацієнтів, ніж розраховано, заявив мер міста Олексій Каспрук.

Він уточнив, що лікарні можуть прийняти ще 30-35 пацієнтів, при нинішній динаміці це всього на кілька днів.

00:34 – У Москві від коронавырусу померли вже 288 осіб (+27). Серед померлих – пацієнти від 38 до 90 років. 38-річний пацієнт страждав хронічним бронхітом, повідомили "Интерфаксу" в оперативному штабі.

00:15 – Дослідники з Гамбурга і Базеля (Німеччина) провели розтин тіл пацієнтів, які померли від коронавірусу COVID-19. У всіх виявлена гіпертонія, велика частина страждала сильно вираженим ожирінням. Також у більшості були виникли раніше пошкодження коронарних судин, третина пацієнтів страждала діабетом.

00:12 – У Швейцарії військові займуться поставками мільйона масок в день в роздрібні магазини, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейські ЗМІ.

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