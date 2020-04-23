Коронавірус набирає обертів у світі і Україні: статистика на 23 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус вже уразив понад 2,63 млн осіб по всьому світу. В Україні заразилися 6592 особи, 174 померли.

У зв'язку з ростом захворюваності карантин у нашій країні продовжили до 11 травня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус набирає обертів у світі і Україні: статистика на 23 квітня

Що важливо знати про атаку коронавируса:

В Україні COVID-19 заразилися 6592 особи. Померли 174 особи, 424 побороли хворобу.

По всьому світу померли вже більше 184 тисяч осыб. Кількість заражених досягла 2,63 млн.

Більш 717 тисяч пацієнтів на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 23 квітня:

01:02 – У Рівненській області зафіксовано 31 новий випадок захворювання накоронавірус. Загальна кількість хворих становить 396 осіб, повідомив глава ОДА.

00:58 – У лікарнях Чернівців майже закінчилися місця для лікування людей, заражених коронавірусом. Медзаклади вже прийняли більше пацієнтів, ніж розраховано, заявив мер міста Олексій Каспрук.

Він уточнив, що лікарні можуть прийняти ще 30-35 пацієнтів, при нинішній динаміці це всього на кілька днів.

00:34 – У Москві від коронавырусу померли вже 288 осіб (+27). Серед померлих – пацієнти від 38 до 90 років. 38-річний пацієнт страждав хронічним бронхітом, повідомили "Интерфаксу" в оперативному штабі.

00:15 – Дослідники з Гамбурга і Базеля (Німеччина) провели розтин тіл пацієнтів, які померли від коронавірусу COVID-19. У всіх виявлена гіпертонія, велика частина страждала сильно вираженим ожирінням. Також у більшості були виникли раніше пошкодження коронарних судин, третина пацієнтів страждала діабетом.

00:12 – У Швейцарії військові займуться поставками мільйона масок в день в роздрібні магазини, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейські ЗМІ.

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