Коронавірус на лайнері в Японії: Україна не планує рятувати своїх громадян

Україна не збирається евакуйовувати 25 своїх громадян із круїзного лайнера Diamond Princess, який через коронавірус простоює на карантині в японському порту Йокагами.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на дані консульського відділу посольства України в Японії. Там наголосили, що про евакуацію із судна заявили лише декілька країн (серед них США і Канада), хоча загалом на ньому перебувають представники понад 50 держав.

"Думаю, це обговорюється, але поки що у мене немає конкретної інформації про наміри евакуювати громадян України. До того ж слід розуміти, що інші країни евакуюють своїх громадян, які є пасажирами, а всі українці є членами екіпажу", – зазначила представниця посольства.

Крім цього, у дипвідомстві пояснили, що для рішення про евакуацію мають бути вагомі підстави. Водночас додали, що наразі ситуація перебуває під контролем.

Зазначимо, що напередодні з лайнера Diamond Princess евакуювали майже 400 американців, яких після повернення додому відправлять на 14-денний карантин. Про евакуацію своїх громадян із лайнера також повідомили у Південній Кореї та Канаді.

Загалом же на лайнері було приблизно 3700 пасажирів, а також членів екіпажу, серед яких 25 українців. За останніми даними, на лайнері 454 людини інфікувалися смертельним коронавірусом, зокрема двоє українців. Карантин на судні має завершитися 19 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що Україна 18 лютого відправить борт у Китай для евакуації своїх громадян із міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу.

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