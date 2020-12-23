Коронавірус-мутант дістався Бразилії

У штаті Ріо-де-Жанейро в Бразилії виявили мутований варіант коронавірусу, який вперше був зафіксований у Великобританії.

Як повідомляє О Globo, інформацію підтвердили у Лабораторії біоінформатики Національної наукової обчислювальної лабораторії (LNCC) в Петрополісі. Зокрема, вчені вичленували 180 геномів Sars-CoV-2 і з'ясували, що у 38 з них були мутації, які свідчать про новий штам.

Показово, що 60% геномів були отримані саме у муніципалітеті Ріо-де-Жанейро. Втім, дослідження не виявило ознак того, що мутований коронавірус є більш агресивним. Також вчені наголосили, що поки немає доказів того, що наявність інших штамів COVID-19 може знизити ефективність вакцин, які починають надходити у різні країни світу.

Чим спричинена мутація?

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, наразі вчені розглядають дві версії: зараження людини з ослабленим імунітетом або міжвидовий перехід інфекції від норки до людини чи навпаки.

Нагадаємо, раніше лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що новий штам коронавірусу вже нібито потрапив до України. За приклад він навів свого пацієнта із Закарпаття, який регулярно їздив на заробітки до Чехії.

Втім, у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що для підтвердження цієї інформації необхідно провести спеціальні дослідження.

Штат Бразилії, де виявили новий штам коронавірусу. Скриншот сторінки

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