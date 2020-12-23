Коронавірус-мутант дістався Бразилії
У штаті Ріо-де-Жанейро в Бразилії виявили мутований варіант коронавірусу, який вперше був зафіксований у Великобританії.
Як повідомляє О Globo, інформацію підтвердили у Лабораторії біоінформатики Національної наукової обчислювальної лабораторії (LNCC) в Петрополісі. Зокрема, вчені вичленували 180 геномів Sars-CoV-2 і з'ясували, що у 38 з них були мутації, які свідчать про новий штам.
Показово, що 60% геномів були отримані саме у муніципалітеті Ріо-де-Жанейро. Втім, дослідження не виявило ознак того, що мутований коронавірус є більш агресивним. Також вчені наголосили, що поки немає доказів того, що наявність інших штамів COVID-19 може знизити ефективність вакцин, які починають надходити у різні країни світу.Чим спричинена мутація?
За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, наразі вчені розглядають дві версії: зараження людини з ослабленим імунітетом або міжвидовий перехід інфекції від норки до людини чи навпаки.
Нагадаємо, раніше лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що новий штам коронавірусу вже нібито потрапив до України. За приклад він навів свого пацієнта із Закарпаття, який регулярно їздив на заробітки до Чехії.
Втім, у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що для підтвердження цієї інформації необхідно провести спеціальні дослідження.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
вперше новий різновид коронавірусу виявили у Британії. Його особливість полягає в тому, що він має на 70% більшу здатність до розповсюдження.
За доволі короткий час патоген поширився іншими країнами. Зокрема, його було виявлено в Італії, ПАР, Австралії, Нідерландах та Данії.
Через це з Британією почали масово призупиняти авіасполучення. В низці аеропортів застрягли сотні іноземців.