Коронавірус можуть використовувати терористи: Європу попередили про нову загрозу

Експерти Ради Європи по боротьбі з тероризмом попередили, що екстремістські угруповання можуть почати застосовувати біологічну зброю після пандемії коронавірусу.

У висновку експертів, яке наводить видання Funke Mediengruppe, зазначається, що нинішня ситуація показала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями і їх "страхітливий потенціал", повідомляє DW.

На думку експертів, використання біозброї екстремістами може бути дуже дієвим і нанести людям і економіці більшої шкоди , ніж "традиційні" напади. Деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю, сказано в експертному висновку.

Крім того, експерти закликали країни Європи виробити сильну і скоординовану відповідь на цю можливу загрозу. На їхню думку, необхідна загальна система моніторингу, яка могла б допомогти в розслідуванні підозрілих випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда вчених з Австралії представила докази того, що коронавірус COVID-19, який спровокував всесвітню пандемію, "унікально пристосований для зараження людей". Це, на їхню думку, дає підстави припускати, що він міг бути створений штучно.

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