В Ізраїлі оголосили про створення автоматизованої платформи миттєвого виявлення коронавірусу COVID-19 на основі аналізу знімків комп'ютерної томографії.

Розробкою зайнялася стартап-компанія RADLogics, передає itbusinessweek. За задумом творців, платформа буде заснована на штучному інтелекті і дозволить з високою швидкістю і точністю діагностувати пацієнтів з коронавірусом, а також здійснювати моніторинг перебігу захворювання (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

RADLogics досяг 98,2% чутливості (ймовірність правильної діагностики хворих пацієнтів) і 92,2% специфічності (ймовірність правильної діагностики здорових пацієнтів).

Дослідження проводилися на основі даних про 157 пацієнтів з Китаю і США. Для аналізу 400 знімків комп'ютерної томографії платформі знадобилося 30 секунд.

Для пацієнтів з коронавірусом система виводить кількісні показники зниження прозорості легеневої тканини, а також візуалізує великі помутніння на "тепловій карті" легень.

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Як уточнюють представники компанії, в найближчому майбутньому масштаб дослідження буде істотно розширюватися. У той же час, первинне дослідження довело, що розроблений в стислі терміни алгоритм аналізу зображень комп'ютерної томографії на основі штучного інтелекту може досягти високої точності в діагностиці коронавірусу, а також в кількісному аналізі і моніторингу динаміки захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку західних ЗМІ і української Ради нацбезпеки і оборони, смертельний коронавірус COVID-19 міг бути створений в китайській лабораторії.

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