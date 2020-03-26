Коронавірус міг вбити 40 мільйонів людей: вчені прорахували найгірший сценарій пандемії

Від коронавірусу COVID-19 могли вмерти мільйони і заразитися мільярди людей, якби не вжиті заходи щодо протидії інфекції.

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Про це йдеться в доповіді дослідників з лондонського Імперського коледжу, передає Reuters. За їхніми даними, якби в світі не вжили жодних заходів, коронавірусом заразилися б 7 мільярдів людей і 40 мільйонів померли б.

Якщо вжити необхідних заходів при такому сценарії, скоротити соціальні контакти людей похилого віку на 60%, а решти населення на 40% – кількість жертв можна скоротити удвічі.

Але навіть якщо вдасться обмежити контакти, то системи охорони здоров'я в усіх країнах будуть перевантажені. Найбільше ця проблема торкнеться бідних країн, де погано розвинено медичне обслуговування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі зафіксовано вже понад 500 тисяч хворих на коронавірус. Станом на 18:30, вмерло понад 22 тисяч інфікованих, вилікуватися вдалося поки що 121 тисячі.

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