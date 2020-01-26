А потім коронавірус! Мережу налякали смажені щури та замучені собаки на ринку в Індонезії. 18+

Після виникнення в Китаї коронавірусу, який пов'язують із поїданням в країні кажанів і змій, галасу наробили і делікатеси в інших країнах – зокрема, в поле зору потрапив звіриний ринок в Індонезії.
Жахливі фото і відео опублікувало Daily Mail (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Йдеться про традиційний ринок Томохон у Північному Сулавесі. Там продаються цілі мавпи, кажани, коти, собаки, свині, пацюки, лінивці і навіть гігантські пітони, розкладені на столах із виразами страждання на обличчях.
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Жахливий ринок в Індонезії
Жахливий ринок в Індонезії
Жахливий ринок в Індонезії
Жахливий ринок в Індонезії
Моторошні продуктові крамниці були зафіксовані камерою оманского фотографа і блогера Реймонда Уолша.
Ринок повний несамовитих видовищ – живі собаки, наприклад, утримуються в клітках поряд із засмаженими тілами своїх "колег". "Було легше перетравити нутрощі мавп, щурів на ціпку і обезголовлених свиней, ніж побачити живих собак, які очікують своєї долі", – додав фотограф.
Жахливий ринок в Індонезії
Жахливий ринок в Індонезії
Жахливий ринок в Індонезії
В Індонезії їдять смажених щурів і собак
В Індонезії їдять смажених щурів і собак
В Індонезії їдять смажених щурів і собак
В Індонезії їдять смажених щурів і собак
В Індонезії їдять смажених щурів і собак
В Індонезії їдять смажених щурів і собак
Асортимент частково нагадує кухню китайців – в Індонезії також їдять кажанів, смажених щурів і змій.
В Індонезії їдять смажених щурів і собак
Жахливий ринок в Індонезії
Жахливий ринок в Індонезії
Також з'явилися кадри з північного Китаю – там живцем їдять мишей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали ринок, який, ймовірно, став джерелом поширення коронавірусу в Китаї. Там можна придбати різних тварин: змій, кажанів, собак різних порід, у тому числі хаскі і лабрадорів, дикобразів, павичів, вовків і навіть пінгвінів.
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