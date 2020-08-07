Названо п'ять країн із найвищими темпами захворюваності на COVID-19

Країнами, що лідирують за темпом захворюваності на COVID-19, є Індія, Колумбія й Аргентина.

В Індії зростання нових випадків коронавірусу склало 23,5%, а загальне число хворих перевищило 2 млн. У Колумбії кількість інфікованих збільшилася за тиждень на 25%, до 357,7 тисяч, а темпи захворюваності в Аргентині вище 20% уже другий місяць, передає ТАСС.

Від епідемії страждають і США, де були виявлені 4,8 млн випадків зараження. Зростання за тиждень склало 8,5% порівняно з 11% за минулі 7 днів. У країні продовжують виявляти близько 60 тис. нових інфікованих щодня, що майже вдвічі перевищує пікові показники квітня.

У Бразилії, яка наступна за Штатами, темпи поширення інфекції дещо знизилися – з 14% до 11,6%. Однак, загальна кількість хворих уже становить майже 3 млн.

Замикає першу п'ятірку ПАР, де за тиждень кількість заражених зросла на 18%, до 482 тисяч.

Зазначається, що епіцентрами поширення нової інфекції залишаються Америка та Азія. Особливо важка ситуація складається в латиноамериканських державах, які займають п'ять місць у світовому антирейтингу із захворюваності.

Всього в світі зафіксовано понад 19 млн інфікованих. Карта поширення COVID-19:

Як писав OBOZREVATEL, для в'їзду в Єгипет з 8 серпня іноземцям знадобиться негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, проте виключення зроблене для туристів, які прибувають у п'ять міст країни.