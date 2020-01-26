Коронавірус із Китаю пробрався до ще однієї країни: більше 2 тис. заражених

Перший випадок захворювання на новий коронавірус (nCoV) із Китаю був зафіксований у Канаді.

Офіційні дані опубліковані в пресрелізі госпіталю Саннібрук у Торонто. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Під опікою в центрі перебуває пацієнт із підтвердженим зараженням новим коронавірусом, що походить із міста Ухань в Китаї", – заявило керівництво медустанови.

Коронавірус із Китаю пробрався в Канаду

Зараз хворий перебуває під карантином у стабільному стані, медики проводять відповідне лікування.

Зазначається, що пацієнт сам звернувся до лікарні зі скаргами на лихоманку та респіраторні симптоми. Він також розповів, що нещодавно повернувся з китайського Уханя.

Яка обстановка з поширенням

Станом на ранок 26 січня комітети з питань гігієни та охорони здоров'я регіонів КНР повідомили, що число підтверджених випадків зараження досягло 2002 особи, кількість летальних випадків становить 56.

Водночас Центр із контролю і профілактики захворювань Китаю відзвітував, що приступив до розробки вакцини від коронавірусу нового типу 2019 nCoV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, смертельний коронавірус 2019 nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб. Їх уже виписали з лікарні.

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