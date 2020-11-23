Коронавірус готує нові випробування: статистика у світі та Україні на 23 листопада. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі та Україні вразив уже майже 59 млн осіб. За минулу добу ним заразилися ще приблизно 490 тисяч жителів планети.

У багатьох країнах продовжують посилювати карантинні обмеження, сподіваючись зупинити стрімке зростання кількості хворих. Водночас у ВООЗ попередили про новий виклик – третю хвилю COVID-19, яка може вдарити по Європі на початку 2021 року.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

COVID-19 у світі заразилися майже 59 млн осіб Worldometers

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в США Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 624 744 особи. Помер 10 951 пацієнт, одужали – 286 917.

Ексзаступник міністра охорони здоров'я, обраний депутат Київської міської ради Олександр Лінчевський висловив упевненість, що вже до Нового року в Україні будуть десятки тисяч хворих на коронавірус.

Нині країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (понад 12,4 млн), Індія (більш ніж 9,1 млн) і Бразилія (більше 6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-та.

Вірус забрав життя більш ніж 1,38 млн осіб у світі, але понад 40 млн змогли побороти його. Так, згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 16,8 млн людей.

Карта поширення коронавірусу в Україні РНБО

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні РНБО

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