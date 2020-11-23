Коронавірус готує нові випробування: статистика у світі та Україні на 23 листопада. Постійно оновлюється
Коронавірус у світі та Україні вразив уже майже 59 млн осіб. За минулу добу ним заразилися ще приблизно 490 тисяч жителів планети.
У багатьох країнах продовжують посилювати карантинні обмеження, сподіваючись зупинити стрімке зростання кількості хворих. Водночас у ВООЗ попередили про новий виклик – третю хвилю COVID-19, яка може вдарити по Європі на початку 2021 року.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 624 744 особи. Помер 10 951 пацієнт, одужали – 286 917.
Ексзаступник міністра охорони здоров'я, обраний депутат Київської міської ради Олександр Лінчевський висловив упевненість, що вже до Нового року в Україні будуть десятки тисяч хворих на коронавірус.
Нині країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (понад 12,4 млн), Індія (більш ніж 9,1 млн) і Бразилія (більше 6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-та.
Вірус забрав життя більш ніж 1,38 млн осіб у світі, але понад 40 млн змогли побороти його. Так, згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 16,8 млн людей.
Сімейна лікарка Віталіна Олещенко дала поради про те, що потрібно перевірити тим, хто перехворів на COVID-19.
Ексзаступник міністра охорони здоров’я, обраний депутат Київської міської ради Олександр Лінчевський заявив, що роль вітаміну С у профілактиці і лікуванні коронавірусу перебільшена.
Чехія залишається лідером за смертністю від COVID-19 на 100 тис. жителів серед країн Європейського Союзу. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, за останні два тижні в країні від коронавірусу померло більше 23 осіб на 100 тис. населення. Загалом кількість смертей від COVID-19 там наблизилася до 7100.
Лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта розповів, що через безконтрольне вживання антибіотиків внаслідок самолікування від коронавірусу в Україні трапилася катастрофічна ситуація.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія і Україна, яка посідає 7-е місце. Як свідчать дані Worldometers, у відповідному світовому антирейтингу наша країна перебуває на 11-му місці.
22 листопада в світі за добу виявили 489 012 випадків зараження коронавірусом, зокрема, приблизно 200 тисяч нових хворих зафіксовано в країнах Європи.