Коронавірус дістався до найпопулярніших курортів світу: перші випадки вже на Мальдівах

Два випадки інфікування коронавірусом було зафіксовано на Мальдівах. Епідемія торкнулася вже майже всіх популярних курортних напрямків в світі.

Як повідомляє агентство Reuters, захворілі – працівники курорту, які імовірно заразилися від туриста з Італії. Сам турист вже повернувся додому, де пройшов обстеження і був ідентифікований як заражений. Обидва громадянина Мальдів були направлені до шпиталю, їх стан оцінюється як стабільний.

На даний час з курортних країн не зараженою залишається тільки Туреччина. Тим часом, випадки захворювання на COVID-2019 були підтверджені в Таїланді, В'єтнамі, Індонезії, Єгипті, Італії та Греції, Іспанії та Домінікані, перший хворий був виявлений на Мальті.

А в американському штаті Флорида місцева влада повідомила про перші два випадки загибелі від коронавірусу на східному узбережжі США. Як уточнює видання TheHill, тепер кількість жертв епідемії в Сполучених Штатах сягнула 17 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб. Померли 143.

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