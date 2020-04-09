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9 квітня • оновлено в 06:31
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Коронавірус дістався до 1,5 млн осіб: статистика у світі і Україні на 9 квітня. Постійно оновлюється

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На коронавірус в світі захворіли вже більше ніж, 1,5 млн осіб, в Україні кількість заражених склала 1668 громадян.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні, ймовірно, буде продовжений до травня. Президент Володимир Зеленський у свою чергу пояснив, що карантин у країні не будуть пом'якшувати в період великодніх свят, щоб уникнути скупчення людей.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус дістався до 1,5 млн осіб: статистика у світі і Україні на 9 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус дістався до 1,5 млн осіб: статистика у світі і Україні на 9 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус дістався до 1,5 млн осіб: статистика у світі і Україні на 9 квітня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні заразилися коронавірусом 1668 осіб. Померли 52 і ще 35 вдалося вилікуватися.

  • У США заразилися вже більше 400 тисяч осіб, країна залишається лідером за кількістю хворих.

  • В Італії за добу від одужали більше 2 тис. осіб, що є найвищим показником за весь час епідемії.

  • В Україні зафіксовано випадок безсимптомного захворювання коронавірусом – у пацієнтки не було ні кашлю, ні температури.

Коронавірус дістався до 1,5 млн осіб: статистика у світі і Україні на 9 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус дістався до 1,5 млн осіб: статистика у світі і Україні на 9 квітня. Постійно оновлюється

Головне за 9 квітня

2:01 – "Укрпошта" починаючи з понеділка, 13 квітня, почне безкоштовно доставляти освячені паски для українців у зв'язку з карантином в країні.

1:58 – Лікар Євген Комаровський заявив, що маски з неопрену не врятують від коронавірусу, вони можуть тільки не дати заразити інших людей.

1:56 – В американському місті Луїсвілль, штат Кентуккі, лікар напав на групу дівчат через недотримання дистанції, необхідної, щоб уникнути зараження коронавірусом. Одну з них він спробував задушити. Поліція пред'явила йому обвинувачення. Також чоловіка відсторонили від роботи.

1:46 – У мережі з'явилися фото евакуації пацієнтів Олександрівської клінічної лікарні в Києві, про мінування якої заявив анонім.

00:45 – Коронавірусом заразився син президента Сербії Олександра Вучича - Данило, повідомив журналіст Дмитро Смирнов.

"Моя перша дитина інфікована коронавірусом, його прийняли в інфекційну лікарню. Син, ти переможеш і це. Батько тебе любить і всі тебе люблять", – наводить журналіст слова голови держави.

00:40 – Незважаючи на пандемію провітрювати будинки і квартири не тільки можна, а й рекомендовано – колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

00:38Україна безкоштовно отримає партію противірусного препарату "Фавіпіравір" ("Авіган") від уряду Японії.

00:24 – Кабінет міністрів розробляє план по зняттю обмежень, введених в Україні через коронавірус, але це станеться точно не в квітні, повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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