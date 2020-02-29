Іран звинуватив Трампа у спалаху коронавірусу: в чому справа

В Ірані заявили, що президент США Дональд Трамп і його політика санкційного тиску несуть частину провини в поширенні коронавірусу на території держави.
Із таким твердженням у Twitter виступив радник іранського президента Хесамеддін Ашна.
"Економічні санкції Дональда Трампа при співучасті європейців позбавили систему громадської охорони здоров'я Ірану можливості своєчасно відреагувати на коронавірус", – стверджує політик.
Коронавірус в Ірані зв'язали з Трампом
Колаж
"Політика Трампа частково є причиною поширення вірусу і смертей", – додав він.
Згідно з офіційною статистикою, за даними на суботу в Ірані виявлено 593 випадки зараження, при цьому жертвами хвороби стали 43 особи.
За минулу добу в Ісламській Республіці кількість інфікованих коронавірусом збільшилася на 205 осіб.
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Карта поширення коронавірусу по світу:
Як писав OBOZREVATEL, тим часом в Італії різко збільшилася кількість жертв коронавірусу. Кількість хворих перевалила за тисячу, смертей – 29.
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