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29 лютого • оновлено в 22:34
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Іран звинуватив Трампа у спалаху коронавірусу

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В Ірані заявили, що президент США Дональд Трамп і його політика санкційного тиску несуть частину провини в поширенні коронавірусу на території держави.

Із таким твердженням у Twitter виступив радник іранського президента Хесамеддін Ашна.

"Економічні санкції Дональда Трампа при співучасті європейців позбавили систему громадської охорони здоров'я Ірану можливості своєчасно відреагувати на коронавірус", – стверджує політик.

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Коронавірус в Ірані зв'язали з Трампом

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"Політика Трампа частково є причиною поширення вірусу і смертей", – додав він.

Згідно з офіційною статистикою, за даними на суботу в Ірані виявлено 593 випадки зараження, при цьому жертвами хвороби стали 43 особи.

За минулу добу в Ісламській Республіці кількість інфікованих коронавірусом збільшилася на 205 осіб.

Іран звинуватив Трампа у спалаху коронавірусу: в чому справа

Скріншот

Карта поширення коронавірусу по світу:

Як писав OBOZREVATEL, тим часом в Італії різко збільшилася кількість жертв коронавірусу. Кількість хворих перевалила за тисячу, смертей – 29.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Коронавірус Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
Іран
Теги
санкции політика хвороба
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Тогда,Трамп красавчик!
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