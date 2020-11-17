Білл Гейтс розкритикував антимасочників, порівнявши їх із нудистами

Один із засновників корпорації Microsoft Білл Гейтс порівняв відмову деяких осіб надягати маску з відмовою носити штани в цивілізованому суспільстві.

Таку думку з приводу COVID-19 американський підприємець висловив у своєму подкасті, передає Business Insider.

Він назвав дивним завзяте бажання частини американців не носити маски. "Вони що, нудисти? Вас просять одягнути штани. Жоден американець, ну, або дуже мало які американці скажуть, що це щось жахливе", – заявив мільярдер.

Гейтс зазначив, що COVID-19 відрізняється від грипу та інших респіраторних інфекцій, тому говорити про неефективність лицьових пов'язок недоречно. За допомогою цього заходу можна швидше завершити карантин, що позитивно позначиться на економіці.

Крім того, підприємець вказав на дослідження, які доводять: коронавірус можуть поширювати люди, у яких ще немає симптомів нової інфекції. У цьому контексті маска також є корисною.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, раніше Білл Гейтс заявляв, що пандемія може завершитися в кращому випадку в 2022-му, але для цього протягом наступного року країнам світу слід "збити" показники захворюваності.