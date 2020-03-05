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5 березня • оновлено в 10:26
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Коронавірус атакував Таїланд із новою силою: ще більше заражених

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У Таїланді підтвердили ще чотири випадки зараження смертельним китайським коронавірусом COVID-19.

Так, загальна кількість хворих у країні з початку епідемії досягла 47 осіб. Як передають РИА Новости, про це 5 березня заявив на брифінгу в Бангкоку генеральний директор епідеміологічного департаменту МОЗ Таїланду Суванчай Ваттханайінгчарен.

"Двоє нових пацієнтів – наші громадяни, ще двоє – іноземці, але всі вони заразилися коронавірусом за кордоном", – сказав він.

Таїланд оголосив про чотири нові випадки зараження коронавірусом

Таїланд оголосив про чотири нові випадки зараження коронавірусом

nachedeu.com

За словами глави департаменту, один із нових пацієнтів – це 29-річний громадянин Італії, який прибув до Таїланду 1 березня і звернувся за допомогою до медиків у провінції Чонбурі наступного дня. Тоді ж аналізи підтвердили у нього наявність COVID-19.

Другий пацієнт – 42-річний таєць, який повернувся 2 березня через Італію, захворювання у нього діагностовали 3 березня теж у провінції Чонбурі й негайно госпіталізували. Третій – 22-річний студент із КНР, який летів із Ірану до Китаю через Таїланд і був госпіталізований із транзитної зони бангкокського аеропорту 1 березня після перевірки в пункті медичного контролю. І четвертий пацієнт – 20-річний таєць, теж студент, який повернувся у Таїланд із Ірану 27 лютого. Зазначається, що в день повернення він не мав ніяких симптомів застуди, звернувся до лікаря 2 березня за місцем проживання у провінції Накхонсітхаммарат, там у нього і був діагностований смертельний вірус.

"Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у нашій країні з початку епідемії у КНР становить 47. Із них одна людина померла, 31 видужала – їх виписали з лікарень, 15 осіб перебувають на лікуванні в інфекційних відділеннях", – розповів Ваттханайінгчарен.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі офіційно підтверджено понад 95 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-2019, спалах якого почався з китайського міста Ухань.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Таїланд
Тег
вірус
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
За такие заголовки статей авторам надо отрывать ............. "Атаковал с новой силой... заболе 4 человека". Идиоты на обозе засели.
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