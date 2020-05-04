Коронавірус атакував нові країни: статистика у світі та Україні на 4 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус змістив епіцентр у світі, розлютувавшись у Росії, Туреччині та Бразилії. Нові країни витіснили Китай із десятки антирейтингу.

На весь світ пролунали заяви офіційних осіб США про те, що вірус нібито точно став витоком із лабораторії в китайському місті Ухань.

В Україні динаміка зараження залишається на тому ж рівні: всього підтверджено вже 12331 випадок захворювання.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус атакував нові країни: статистика у світі і Україні Слово и дело

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 11 913 осіб. Померли 288 людей, одужали – 1547.

У всьому світі загинули вже більше ніж 248 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 3,5 млн.

Понад 1,1 млн пацієнтів на планеті побороли хворобу й одужали.

Головне за 4 травня:

11:15 – Президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що не особливо "париться" через заражених коронавірусом у країні. За його словами, ситуація із захворюваністю на пневмонії важливіша, ніж із COVID-19.

11:11 – США і Китай влаштували гонку за вакциною від COVID-19.

09:32 – У Києві та області за станом на ранок 4 квітня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавируса COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 1535, а на території області – до 853.

09:31 – Станом на ранок понеділка, 4 травня, в Україні підтверджено вже 12 331 випадок коронавірусу.

У регіонах ситуація така:

Вінницька обл. – 436 (146 одужали)

Волинська обл. – 340 (64 одужали)

Дніпропетровська область. – 460 (64 одужали)

Донецька обл. – 81 (12 одужали)

Житомирська обл. – 430 (23 одужали)

Закарпатська обл. – 531 (61 одужав)

Запорізька обл. – 285 (79 одужали)

Івано-Франківська обл. – 984 (86 одужали)

Київ – 1535 (80 одужали)

Київська обл. – 853 (83 одужали)

Кіровоградська обл. – 401 (121 одужав)

Львівська обл. – 506 (95 одужали)

Луганська обл. – 37 (7 одужали)

Миколаївська обл. – 161 (6 одужали)

Одеська обл. – 427 (17 одужали)

Полтавська обл. – 227 (26 одужали)

Рівненська обл. – 750 (78 одужали)

Сумська обл. – 112 (62 одужали)

Тернопільська обл. – 896 (159 одужали)

Харківська обл. – 361 (36 одужали)

Херсонська обл. – 139 (52 одужали)

Хмельницька обл. – 116 (27 одужали)

Черкаська обл. – 312 (64 одужали)

Чернівецька обл. – 1887 (159 одужали)

Чернігівська обл. – 64 (6 одужали).

08:52 – Імунітет до коронавірусу COVID-19 у перехворілої ним людини, ймовірно, може зберегтися приблизно на рік чи два, вважає професор медицини Університету Східної Англії Пол Хантер.

08:30 – Президент США Дональд Трамп заявив про прорив у створенні вакцини від COVID-19.

08:22 – Повторний позитивний результат тесту на наявність коронавірусу COVID-19 у пацієнтів, які вже вилікувалися від нього, зумовлюють мертві клітини легень, пояснили у ВООЗ.

08:09 – Перші симптоми коронавірусу можуть нагадувати похмілля: людина починає відчувати слабкість, тяжкість, біль у очах і підвищену стомлюваність, її починає трусити.

07:46 – У Запоріжжі ще в одному гуртожитку, розташованому в Заводському районі, підтвердили випадок зараження коронавірусом. Ізолювали весь поверх.

07:20 – У Сербії планують з 6 травня скасувати режим надзвичайної ситуації в країні через пандемію.

07:00 – У Єгипті вирішили відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що установи працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.

05:59 – Вчені виявили, що тимчасове придушення імунної системи на ранніх стадіях COVID-19 нібито допоможе уникнути важких симптомів і смерті.

01:33 – Міністерство охорони здоров'я записало зворушливе відео для українців, закликавши залишитися вдома на карантині.

00:40 – Розвідка США з'ясувала, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні й інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.

00:16 – У США зафіксували найбільший смертоносний день за весь період пандемії COVID-19. Це трапилося в четвер, 30 квітня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!