Коронавірус атакував нові країни: статистика у світі та Україні на 4 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус змістив епіцентр у світі, розлютувавшись у Росії, Туреччині та Бразилії. Нові країни витіснили Китай із десятки антирейтингу.
На весь світ пролунали заяви офіційних осіб США про те, що вірус нібито точно став витоком із лабораторії в китайському місті Ухань.
В Україні динаміка зараження залишається на тому ж рівні: всього підтверджено вже 12331 випадок захворювання.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Коронавірус атакував нові країни: статистика у світі і Україні
Слово и дело
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 11 913 осіб. Померли 288 людей, одужали – 1547.
У всьому світі загинули вже більше ніж 248 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 3,5 млн.
Понад 1,1 млн пацієнтів на планеті побороли хворобу й одужали.
Головне за 4 травня:
11:15 – Президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що не особливо "париться" через заражених коронавірусом у країні. За його словами, ситуація із захворюваністю на пневмонії важливіша, ніж із COVID-19.
11:11 – США і Китай влаштували гонку за вакциною від COVID-19.
09:32 – У Києві та області за станом на ранок 4 квітня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавируса COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 1535, а на території області – до 853.
09:31 – Станом на ранок понеділка, 4 травня, в Україні підтверджено вже 12 331 випадок коронавірусу.
У регіонах ситуація така:
Вінницька обл. – 436 (146 одужали)
Волинська обл. – 340 (64 одужали)
Дніпропетровська область. – 460 (64 одужали)
Донецька обл. – 81 (12 одужали)
Житомирська обл. – 430 (23 одужали)
Закарпатська обл. – 531 (61 одужав)
Запорізька обл. – 285 (79 одужали)
Івано-Франківська обл. – 984 (86 одужали)
Київ – 1535 (80 одужали)
Київська обл. – 853 (83 одужали)
Кіровоградська обл. – 401 (121 одужав)
Львівська обл. – 506 (95 одужали)
Луганська обл. – 37 (7 одужали)
Миколаївська обл. – 161 (6 одужали)
Одеська обл. – 427 (17 одужали)
Полтавська обл. – 227 (26 одужали)
Рівненська обл. – 750 (78 одужали)
Сумська обл. – 112 (62 одужали)
Тернопільська обл. – 896 (159 одужали)
Харківська обл. – 361 (36 одужали)
Херсонська обл. – 139 (52 одужали)
Хмельницька обл. – 116 (27 одужали)
Черкаська обл. – 312 (64 одужали)
Чернівецька обл. – 1887 (159 одужали)
Чернігівська обл. – 64 (6 одужали).
08:52 – Імунітет до коронавірусу COVID-19 у перехворілої ним людини, ймовірно, може зберегтися приблизно на рік чи два, вважає професор медицини Університету Східної Англії Пол Хантер.
08:30 – Президент США Дональд Трамп заявив про прорив у створенні вакцини від COVID-19.
08:22 – Повторний позитивний результат тесту на наявність коронавірусу COVID-19 у пацієнтів, які вже вилікувалися від нього, зумовлюють мертві клітини легень, пояснили у ВООЗ.
08:09 – Перші симптоми коронавірусу можуть нагадувати похмілля: людина починає відчувати слабкість, тяжкість, біль у очах і підвищену стомлюваність, її починає трусити.
07:46 – У Запоріжжі ще в одному гуртожитку, розташованому в Заводському районі, підтвердили випадок зараження коронавірусом. Ізолювали весь поверх.
07:20 – У Сербії планують з 6 травня скасувати режим надзвичайної ситуації в країні через пандемію.
07:00 – У Єгипті вирішили відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що установи працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.
05:59 – Вчені виявили, що тимчасове придушення імунної системи на ранніх стадіях COVID-19 нібито допоможе уникнути важких симптомів і смерті.
01:33 – Міністерство охорони здоров'я записало зворушливе відео для українців, закликавши залишитися вдома на карантині.
00:40 – Розвідка США з'ясувала, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні й інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.
00:16 – У США зафіксували найбільший смертоносний день за весь період пандемії COVID-19. Це трапилося в четвер, 30 квітня.
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