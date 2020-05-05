Коронавірус атакував мільйони осіб: статистика у світі та Україні на 5 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус продовжив атаку на світ, убивши загалом вже понад 250 тисяч осіб.

З найбільшою активністю вірус почав поширюватися в Росії. В європейських країнах пандемія зменшила оберти, що дозволило деяким державам вже почати вихід із карантину.

В Україні обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, однак з послабленнями. У нашій країні захворіла вже 12 697 осіб.

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Коронавірус атакував мільйони осіб: статистика у світі та Україні УНІАН

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилася 12 331 особа. Померли 303 людини, одужали – 1619.

У всьому світі померли вже більше ніж 251 тисяча осіб. Кількість заражених перевищила 3,6 млн.

Майже 1,2 млн пацієнтів на планеті побороли хворобу й одужали.

Головне за 4 травня:

11:11 – Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що влада США поки не надала ніяких прямих доказів того, що коронавірус міг бути штучно створений в лабораторії китайського міста Ухань.

09:51 – У Києві та області зафіксовано 2449 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1583, а на території області – до 866.

09:19 – Станом на ранок 5 травня в Україні підтверджено 12 697 випадків коронавірусу.

У регіонах ситуація така:

Вінницька обл. – 454 (216 одужали)

Волинська обл. – 343 (88 одужали)

Дніпропетровська область. – 478 (70 одужали)

Донецька обл. – 83 (13 одужали)

Житомирська обл. – 448 (31 одужала)

Закарпатська обл. – 546 (65 одужали)

Запорізька обл. – 287 (86 одужали)

Івано-Франківська обл. – 1015 (91 одужала)

Київ – 1583 (91 одужала)

Київська обл. – 866 (85 одужали)

Кіровоградська обл. – 401 (154 одужали)

Львівська обл. – 514 (106 одужали)

Луганська обл. – 38 (7 одужали)

Миколаївська обл. – 163 (18 одужали)

Одеська обл. – 469 (18 одужали)

Полтавська обл. – 231 (36 одужали)

Рівненська обл. – 779 (91 одужала)

Сумська обл. – 112 (63 одужали)

Тернопільська обл. – 923 (172 одужали)

Харківська обл. – 377 (36 одужали)

Херсонська обл. – 142 (57 одужали)

Хмельницька обл. – 119 (28 одужали)

Черкаська обл. – 314 (69 одужали)

Чернівецька обл. – 1948 (175 одужали)

Чернігівська обл. – 64 (9 одужали).

07:58 – Вчені з Нідерландів виявили, що коронавірус вражає клітини кишечника і активно там розмножується, а також передається фекально-оральним шляхом.

07:30 – Жителі Білорусі поскаржилися, що по 10 днів чекають результатів тестів на коронавірус, а високу смертність нібито намагаються приховати.

06:54 – Експертка заявила, що підтвердження того, що коронавірус вийшов із лабораторії в китайському місті Ухань, можуть з'явиться не раніше ніж наприкінці 2020 року.

06:16 – Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що найнадійнішим способом захиститися від коронавірусу є миття рук.

01:50 – У лабораторіях України недостатньо обладнання для ПЛР-тестування на коронавірус COVID-19. На 1500 лікарень всього кілька десятків ампліфікаторів, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

00:27 – У всьому світі від коронавірусу померли понад чверть мільйона осіб. Найбільших втрат зазнають США, де померли понад 69 тисяч людей. Слідом ідуть Італія (понад 29 тисяч), Великобританія (понад 28 тисяч), Іспанія (понад 25 тисяч) і Франція (понад 25 тисяч).

00:20 – Навчальний рік в українських школах в умовах карантину, введеного через епідемію коронавірусу COVID-19, завершиться дистанційно. У МОН представили план навчання.