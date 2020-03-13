Коронавірус атакував Китай ще в листопаді: спливли скандальні дані

У Китаї перший випадок зараження смертельним коронавірусом COVID-19 зареєстрували ще 17 листопада 2019 року.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на дані китайського уряду.

Першим пацієнтом виявився 55-річний чоловік в провінції Хубей, який можливо став першим, хто заразився коронавірусом.

Епідемія коронавірусу

Саме з 17 листопада в країні почали фіксувати від одного до п'яти нових випадків зараження COVID-19. До 15 грудня загальна кількість хворих склала 27, а до 20 грудня ця кількість досягла 60.

Відзначається, що лише у грудні китайські лікарі зрозуміли, що мають справу з новим захворюванням.

Нагадаємо, станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевищило 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глобальна пандемія смертельного коронавірусу COVID-19, яка почалася в Китаї, може зупинитися до червня 2020 року.

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