Коронавірус атакував Китай ще в листопаді: спливли скандальні дані

У Китаї перший випадок зараження смертельним коронавірусом COVID-19 зареєстрували ще 17 листопада 2019 року.
Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на дані китайського уряду.
Першим пацієнтом виявився 55-річний чоловік в провінції Хубей, який можливо став першим, хто заразився коронавірусом.
Епідемія коронавірусу
Саме з 17 листопада в країні почали фіксувати від одного до п'яти нових випадків зараження COVID-19. До 15 грудня загальна кількість хворих склала 27, а до 20 грудня ця кількість досягла 60.
Відзначається, що лише у грудні китайські лікарі зрозуміли, що мають справу з новим захворюванням.
Нагадаємо, станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевищило 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глобальна пандемія смертельного коронавірусу COVID-19, яка почалася в Китаї, може зупинитися до червня 2020 року.
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